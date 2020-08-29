عمرو يوسف يُجسد شخصية “الملك أحمس” بمسلسل الملك

أعلن الفنان عمرو يوسف مشاركته في مسلسل الملك الذي سيعرض في رمضان القادم من خلال تجسيده لشخصية الملك أحمس الملقب بقاهر الهكسوس.

من جهة أخرى قال منتج المسلسل تامر مرتضى إن العمل المستمد من رواية كفاح طيبة لنجيب محفوظ سيكون من أضخم الأعمال في الموسم الرمضاني القادم، وأول الأعمال التي تتناول حياة الفراعنة بشكل حقيقي وواقعي.

وسيتناول المسلسل قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب مصر وشمالها من الهكسوس، وستستخدم الشركة فيه مؤثرات ضوئية رائعة، وخيول وملابس وديكورات تتناسب مع المعارك التي ستصور.

ومسلسل الملك أحمس سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية.

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