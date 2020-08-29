اسكتلندا تشهد بيع أغلى خروف في العالم

شهد مزادٌ أقيم في أحد دور المزادات في مدينة لانارك الواقعة وسط اسكتلندا بيع خروفٍ يبلغ من العمر 6 أشهر بمبلغ 367500 جنيه إسترليني ليصبح أغلى خروف في العالم.

وبدأ المزاد على الخروف الذي ينحدر من جزيرة تيكسل الواقعة شمال غرب هولندا بسعر 10 آلاف جنيه أسترليني، واستمر التنافس بين الأشخاص الراغبين بالحصول عليه حتى رسا أخيراً على 3 مزارعين اسكتلنديين.

وعبر المزارعون عن سعادتهم بالحصول على الخروف، وقالوا إنه يستحق هذا الثمن المرتفع بسبب رأسه، لون شعره، واللون حول عينيه وساقيه، وتمنوا أن يحسن الخروف من نسل أغنامهم، وأن يستعيدوا جزءا من ثمنه العام القادم.

وسيبدأ الخروف رحلته في قطعان المزارعين الثلاثة قريباً ليقوم بتلقيح النعاج التي يملكونها.

من جهة أخرى قال أحد مربي الأغنام إنه توقع أن يحقق الخروف ثمناً مرتفعا نظراً لصفاته الرائعة، لكنه لم يتوقع أن يباع بمبلغ يصل ل6 أرقام، لأن هذا النوع من الخراف يباع عادة بمبلغ يتألف من 5 أرقام.

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