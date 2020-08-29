جديدHuami .. ساعة ذكية بمواصفات مميزة وسعر رخيص

كشفت شركة Huami الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليها اسم Huami Amazfit Neo.

وجاءت الساعة الجديدة بتصميم مشابه لتصميم ساعات كاسيو في الثمانينات، واحتوت على حزام بألوان الأسود أو الأخضر، أو البرتقالي.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة STN مقاس 1.2 بوصة، وبـ4 أزرار وزعت على الجانبين بمعدل زرين في كل جانب تعمل على خفض الإضاءة ورفعها، وتشغيل الإضاءة في الخلفية.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، وباحتوائها على جهاز تتبع لمعدل ضربات القلب وتعقب أنماط النوم، بالإضافة لقدرتها على تتبع الأنشطة الرياضية.

وتحتوي الساعة على بطارية ليثيوم أيون بوليمر بسعة 160 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 28 يوماً بشكل متواصل، وصندوق يحتوي على قاعدة الشحن، حزام، بالإضافة لدليل المستخدم.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق بسعر 39.99 دولارا أمريكيا.

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