إطلاق هواتف مرصعة بالألماس بأسعار “فلكية”

أزاحت شركة Caviar المتخصصة بتعديل الأجهزة الذكية الستار عن هواتف جديدة مرصعة بالألماس أطلقت عليها اسم Etermity.

وعمدت Caviar لتطوير عدة أجهزة من سلسلة Galaxy Note 20 Ultra، فأحاطتها بهياكل خارجية مرصعة بالذهب من عيار 24 قيراط، وأدخلت على تصميمها ألواح مميزة من الرخام بألوان الوردي، الأسود، والأخضر.

وستعمل الأجهزة باهظة الثمن، بمعالج Snapdragon 865+ ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت Caviar الهواتف الجديدة بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1440*3088 بيكسل، وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز من نوع LPDDR5 بسعة 8 غيغا بايت، في حين لم تكشف Caviar عن باقي مواصفات هذه الأجهزة.

يذكر أن Caviar ستطلق الأجهزة الجديدة في الأسواق بسعر 6200 دولار أمريكي.

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