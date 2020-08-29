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دراسة: “مضاد للبعوض” يقتل فيروس كورونا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشف علماء تابعون لوزارة الدفاع البريطانية من خلال دراسة أجروها على مستحضر موسي غارد ناتشورل القاتل للبعوض في المختبر العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الدفاع البريطانية قدرة هذا المستحضر على مكافحة فيروس كورونا.

وقال العلماء إن هذا المضاد يحتوي على مادة سيتريوديول المستخرجة من زيت الأوكالبتوس الأساسي التي أثبتت قدرتها على قتل فيروس كورونا.

وأكد العلماء قيامهم بوضع المستحضر بشكل مباشر على فيروس كورونا على شكل نقط، وعلى جلد اصطناعي من مادة اللاتكس، وتمكن مضاد البعوض من قتل فيروس كورونا في كلتا الحالتين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هدفها الأساسي من هذه الدراسة توفير قاعدة للهيئات العلمية تساعدها على إجراء بحوث جديدة تساعد في القضاء على فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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