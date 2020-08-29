إليسا تتصدر يوتيوب في أغسطس

استطاعت المطربة اللبنانية اليسا تحقيق أكثر من 93 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في يوتيوب خلال أغسطس الجاري تصدرت من خلالها قائمة اليوتيوب لشهر أغسطس بفضل إطلاقها ألبومها الجديد صاحبة رأي.

ونشرت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية في تويتر صورة للقائمة التي تصدرتها وجمعتها بنجوم عالميين، وعلقت على الصورة بالقول إنها تفتخر كونها لبنانية رغم كل المشاكل التي يواجهها الشعب اللبناني مؤخراً.

وعبرت عن شكرها وامتنانها لجمهورها العريض في كافة أنحاء العالم العربي، والذي ساهم في تصدرها للقائمة.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت مؤخراً ألبومها المنتظر صاحبة رأي الذي احتوى على 10 أغاني أبرزها صاحبة رأي، مباحة، أنت قصادي، بنحب الحياة، عظيمة، وهعتبرك متت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية