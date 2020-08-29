منوعات

إليسا تتصدر يوتيوب في أغسطس

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاعت المطربة اللبنانية اليسا تحقيق أكثر من 93 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في يوتيوب خلال أغسطس الجاري تصدرت من خلالها قائمة اليوتيوب لشهر أغسطس بفضل إطلاقها ألبومها الجديد صاحبة رأي.

ونشرت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية في تويتر صورة للقائمة التي تصدرتها وجمعتها بنجوم عالميين، وعلقت على الصورة بالقول إنها تفتخر كونها لبنانية رغم كل المشاكل التي يواجهها الشعب اللبناني مؤخراً.

وعبرت عن شكرها وامتنانها لجمهورها العريض في كافة أنحاء العالم العربي، والذي ساهم في تصدرها للقائمة.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت مؤخراً ألبومها المنتظر صاحبة رأي الذي احتوى على 10 أغاني أبرزها صاحبة رأي، مباحة، أنت قصادي، بنحب الحياة، عظيمة، وهعتبرك متت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك