دراسة: النساء “أقوى” في مواجهة كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة يال الأمريكية أن الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا أفضل لدى النساء من الرجال.

وأكد الباحثون وجود نوعين مختلفين من الاستجابة المناعية ضد الفيروس، وقالوا إن الرجال أكثر استعداداً للإصابة بالمرض من النساء، وبأن 60% من وفيات كورونا في العالم كانوا رجالاً.

وبرر الباحثون الأمر بقوة عمل الخلايا التائية التي تقتل الخلايا المصابة بالمرض عند النساء مقارنةً بالرجال، وبإفراز الرجال لكمية كبيرة من بروتينات السيتوكين في مرحلة مبكرة من المرض، مما يؤدي لخروج الجهاز المناعي عن السيطرة.

وقال الباحثون إن تقدم الرجال بالعمر يزيد من ضعف استجابة الخلايا اللمفاوية التائية، وبالتالي يزيد من احتمال إصابتهم بمضاعفات كورونا.

وطلب العلماء من الرجال تحسين استجابة الخلاية اللمفاوية التائية من خلال اللقاحات، في حين طلبوا من النساء وقف استجابة السيتوكينات لأن النساء اللواتي تأزمت حالتهن كان لديهنَّ مستوى عالي منها.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الدراسة على إيجاد علاجات تختلف بحسب جنس المريض.

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