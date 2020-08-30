أفضل شاشات الحاسوب المنحنية في العام 2020

يُمكن لأفضل شاشات الحاسوب المنحنية توفير أموالك بالفعل كونها أفضل بكثير من نظيراتها المسطحة ويُمكنها أيضاً أن تحل محل الشاشات المتعددة في إعداد سطح المكتب لديك مما يُكلفك أقل في النهاية، وأهم ميزة في شاشات الحاسوب المنحنية أنها رائعة للانغماس أثناء لعب الألعاب ومُشاهدة الأفلام، وبطبيعة الحال إذا ذهبت لشراء شاشة لحاسوبك الآن فستحتاج إلى الاختيار بين الشاشة المنحنية والمسطحة لكن كما أشرت فإن الشاشات المنحنية تُقدم بعض الفوائد المُهمة عن الشاشات المسطحة حيث تلتف هذه الشاشة في مجال رؤيتك مما يسمح لك برؤية المزيد على نفس المسافة البؤرية للشاشة المسطحة وهذا بالطبع يُقلل من إجهاد العين ويُوفر تجربة مُشاهدة أفضل.

أفضل شاشات الحاسوب المنحنية لهذا العام:

1. BenQ EX3501R

هذه الشاشة المُقدَمة من طرف BenQ تُعتبر من أفضل شاشات الحاسوب المنحنية في الوقت الحالي فهي تجمع بين الشاشة الكبيرة مقاس 35 بوصة والسعر المناسب أيضاً لمثل هذه الشاشة فائقة الاتساع، كما أنها تدعم HDR وكذلك إعدادات BenQ’s EyeCare لتقليل إجهاد العين ومعدل تحديث 100 هيرتز، وبالحديث عن دقة ألوان هذه الشاشة فهي عالية جداً والتي تُقدم صور حية للألعاب ومقاطع الفيديو وأي عمل تقوم به على الشاشة، أما بالنسبة للمنافذ فهي تشمل المنافذ USB-C و HDMI و DisplayPort ومنفذين USB-A وهو ما يكفي لجميع احتياجات الاتصال الخاصة بك، يبلغ سعر هذه الشاشة 649.99 دولار.

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2. SAMSUNG Odyssey G7

هذه الشاشة الرائعة تابعة لشركة سامسونج المعروفة بأفضل شاشات الحواسيب حيث يُوفر طراز 32 بوصة الذي معنا نسبة تباين مذهلة ومُعدل تحديث 100 هرتز ووقت استجابة 4 مللي ثانية ودقة 3440 × 1440 بيكسل، تُعطي هذه الشاشة الرائعة مُعدل ظهور ألوان عالي جداً فإذا كنت بالفعل تريد واحدة من أفضل الصور التي يُمكن أن توفرها شاشة منحنية فائقة الدقة فإن هذه الأخيرة تستحق الشراء، تأتي الشاشة مع منفذي HDMI 2.0 و DisplayPort 1.4 ووصلتي USB أما عن السعر فالشاشة ذات 32 بوصة سعرها حوالي 799.99 دولار أما 27 بوصة فسعرها 699.99 دولار.

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3. LG 32GK850G

هذه الشاشة تابعة لشركة LG الغنية عن التعريف وهي بالفعل تُعتبر من أفضل شاشات الحاسوب المنحنية في وقتنا الحالي حيث تُوفر هذه الأخيرة دقة QHD وهذا شيء أكثر من رائع كما تجتمع الدقة الدقيقة التي تبلغ 2460 × 1440 وحجم الشاشة المثير للإعجاب 31.5 بوصة لتوفير تجربة ألعاب مُثيرة وغامرة، هذه الشاشة مُتوافقة مع تقنية NVIDIA g sync وهي تقنية عرض مُتقدمة تقضي تقريباً على تمزق الشاشة وتأخر الإدخال للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة وسُرعة أما عن مُعدل التحديث فيبلغ 144 هيرتز، يبلغ سعر هذه الشاشة 849.99 دولار.

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4. Acer Predator

هذه الشاشة ذات مقاس 34 بوصة من Acer تُعطي جودة QHD ودقة 1440*3440 بيكسل مع مُعدل تحديث 100 هيرتز، جدير بالذكر أن هذه الشاشة يُفضلها كثيراً من يُحبون الألعاب لأنها تُعطيك صور حية وجيدة جداً كما أنها تدعم تقنية NVIDIA G SYNC التي تحدثنا عنها في الشاشة السابقة، تحتوي هذه الشاشة على عدة منافذ HDMI و USB لتكفي جميع احتياجات الاتصال الخاصة بك، يبلغ سعر الشاشة على موقع أمازون 749.99 دولار.

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5. AOC CU34G2X

تأتي هذه الشاشة ذات حجم 34 بوصة من فئة AOC Gaming G2 Series مع دقة 1440*3440 بيكسل فائقة الاتساع ومن مُميزاتها أنها تتمتع باستجابة سريعة تبلغ 1 مللي ثانية ومُعدل تحديث 144 هيرتز، تم تصميم هذه الشاشة بدون إطار من 3 جوانب مع انحناء 1500R للألعاب والترفيه بجانب وجود لوحة VA لتوفير زوايا مشاهدة واسعة وألوان زاهية، تتوفر الشاشة على منافذ DisplayPort و HDMI و USB 3.0 وأما عن السعر فيبلغ سعرها 437.30 دولار.

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6. Nixeus EDG

هذه الشاشة الأخيرة في قائمة أفضل شاشات الحاسوب المنحنية لهذا العام والتي تأتي بحجم 34 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 ودقة تبلغ 3440 × 1440 بيكسل والتي تُعطي جودة عرض فائقة QHD وأما عن سرعة الاستجابة الخاصة بهذه الشاشة فتبلغ 1 مللي ثانية ومُعدل التحديث الخاص بها يبلغ 144 هيرتز كما أن هذه الشاشة تدعم تقنية Nvidia G-Sync جدير بالذكر أن هذه الشاشة تأتي مع منافذ DisplayPort و HDMI وأما عن السعر فيبلغ 549.99 دولار.

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