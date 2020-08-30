تعرّف على هاتف جالكسي Z فولد لايت – أرخص هاتف قابل للطي من سامسونج

أي تقنية جديدة يتم ابتكارها تكلّف الشركة المبتكرة ملايين -أو مئات ملايين- الدولارات، وهذه القاعدة قديمة جدًا وتنطبق على كافة المنتجات بداية من السيارات ووصلًا للهواتف الذكية! وتقنية الهواتف القابلة للطي ليست استثناءًا من ذلك، ولا يُمكننا أن ننكر أن سامسونج هي أول شركة قد أتخذت هذه التقنية على محمل الجدّ بداية من جالكسي فولد، وصولًا إلى جالكسي فولد المحسّن، جالكسي Z فليب والأحدث على الإطلاق جالكسي Z فولد 2، لكن يبدو أن العملاقة الكورية لديها خطة قوية لإطلاق أرخص هاتف قابل للطي قريبًا، وهو هات جالكسي Z فولد لايت والذي سنتعرّف عليه الآن.

ما الذي نعرفه عن جالكسي Z فولد لايت؟ أرخص هاتف قابل للطي من سامسونج

التقارير قد أشارت إلى أن سامسونج تعمل على ثلاث هواتف قابلة للطي بعد هاتف جالكسي Z فولد 2 الذي تم الإعلان عنه في بدايات هذا الشهر، والهواتف الثلاث تلك ستضم كلًا من جالكسي Z فولد 3 (الجيل القادم) والذي سيدعم قلم S-Pen أخيرًا، هذا إلى جانب جالكسي Z فولد S والذي لا نعرف عن الكثير، وصولًا إلى جالكسي Z فولد لايت.

هاتف جالكسي Z فولد لايت هو أكثرهم أهمية بالنسبة للمجتمع التقني، لأنه مثال واضح على ما ذكرناه في المقدمة، وهو انخفاض أسعار التقنيات الجديدة والغاية في الحداثة، حيث أن هذا الهاتف وطبقًا للتسريبات سيأتي بسعر أقل من 1000 دولار أمريكي! والهاتف حقًا أقرب مما تتخيل، نظرًا لأن صفحة الدعم الفني الخاصة به قد انطلقت بالفعل على موقع سامسونج.

الهاتف الجديد سيأتي من الزجاج والألمونيوم كواد تصنيع، هذا بينما سيضم معالج سنابدراجون 865 الأحدث، وبينما أشارت معظم التقارير إلى قدومه في فئة سعريّة أقل من 1000 دولار إلا أن بعض التوقعات قد اشارت إلى 1100 دولار أمريكي، وهو الذي لا يزال سعرًا ممتازًا.

ظهر الهاتف أيضًا في موقع Wi-Fi Alliance تحت نفس الاسم الرمزي SM-F415F/DS وذلك كما بالصورة التالية:

حتى لآن لا نعلم ما هي “التضحيات” التي ستقوم سامسونج بتنفيذها حتى تقدّم هذا الهاتف بهذا السعر دون أن تؤثر على مبيعات هواتفها القابلة للطي الرائدة، لكن يُمكننا أن نتوقع ذواكر داخلية أقل، شاشات بدقات أقل أو كاميرا أقل عددًا وجودة، لكن الأهم من كل هذا هو أن الهاتف سيحافظ على كينونته الرئيسية وسيأتي كهاتف قابل للطي يعمل بكفائة.

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