إليك وصفة الزنجبيل لعلاج أوجاع المعدة وأعراض التسمم

يعتبر الزنجبيل من المكونات التي تعود بفوائد كبيرة على الصحة. ولهذا ينصح بإضافته إلى العديد من الأطباق والوصفات. فهو يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات وأخرى مسكنة أو مدرة للبول. كما أنه مصدر مهم للعديد من الفيتامينات مثل B وC ما يعني أنه يساهم في تعزيز عمل الجهاز المناعي. ولأنه غني بمادة الجنجرول، من الممكن الاعتماد عليه كجزء من علاج يساعد على محاربة سرطان المبيض والقولون.

ولهذه الأسباب وغيرها ينصح بجعل تناول الزنجبيل جزءًا من الروتين الحياتي علماً أنه يمكن تحضير وصفة تحتوي عليه وتسهم في تهدئة أوجاع المعدة وأعراض التسمم الغذائي.

الزنجبيل لتهدئة وجع المعدة وأعراض التسمم

يحتوي الزنجبيل على الكثير من المكونات التي تساهم في حل العديد من المشاكل الصحية ومنها ألم المعدة والحد من تأثير أعراض التسمم الغذائي المزعجة. ومن أجل الاستفادة منه من المهم تعلم كيفية تطبيق وصفة تحتوي عليه.

المقادير:

كوب من برش الزنجبيل الطازج

كوب من زيت الزيتون

الخطوات:

1 يغسل الزنجبيل جيداً ثم يترك ليجف لمدة ساعتين.

2 يوضع الزيت في وعاء مخصص للفرن.

3 يقطع الزنجبيل من دون تقشير ويبرش حتى يصبح ناعماً قدر الإمكان.

4 يوضع برش الزنجبيل في الوعاء مع الزيت ويمزج المكونان جيداً.

5 يحمى الفرن على درجة حرارة 150 مئوية.

6 يوضع المزيج في داخله حتى يصبح ساخناً.

7 ينزع الوعاء من الفرن ويترك الخليط ليبرد ثم يصفى الزيت ويسكب في عبوة زجاجية.

تحفظ العبوة في مكان بعيد عن الحرارة وجاف. ومن الممكن استخدام الزيت لتدليك البطن به أو شرب ملعقة وسط منه. وهكذا يمكن الاستفادة من خصائص الزنجبيل لعلاج أوجاع المعدة وأعراض التسمم.

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