بالصور – متجر ابل العائم فوق الماء الأول من نوعه حول العالم!

متاجر ابل حول العالم قد تأثرت كثيراً بسبب فيروس كورونا واضطرار ابل لإغلاقها لمدة أشهر، لكن هذا لم يمنعها من ممارسة هوايتها المفضلة في تصميم وإبداع متاجر جديدة يجعلها ضمن التحف المعمارية بجدارة واستحقاق، وآخر إبداعات ابل تمثل في المتجر العائم فوق الماء في سنغافورة!

متجر ابل العائم فوق الماء

هذا المتجر موجود في سنغافورة العاصمة في أحد الواجهات البحرية للمدينة ويحمل المتجر اسم Apple Marina Bay Sands ، وهو أول متجر لأبل بهذا التصميم العائم فوق الماء في العالم.

المتجر يقع ضمن منتجع فنادق فخم يحمل نفس الاسم Marina Bay Sands ، وهذا المتحر الجديد هو المتجر الثالث لأبل في سنغافورة ( بينما الوطن العربي من المحيط إلى الخليج حالياً لا يوجد فيه سوى متجرين لأبل في دولة الإمارات ).

في أثناء النهار يبدو متجر ابل الجديد أشبه بسفينة فضاء غريبة، أما أثناء الليل فتتوهج تلك التحفة المعمارية في الظلام مع شعار ابل المميز وفي الخلفية مباني سنغافورة الشاهقة المضيئة في منظر مثير للإعجاب.

حالياً لا توجد معلومات إضافية أخرى حول متجر أبل العائم فوق الماء في سنغافورة، ولا توجد صور أخرى للتصميم الداخلي، وهذا أمر منطقي إذ لم يتم افتتاح المتجر رسمياً حتى الآن.

بحسب تقارير صحفية، فإن المتجر سوف يتم افتتاحه قريباً. المتجر سوف يعرض منتجات أبل الجديدة مثل هواتف ايفون 12 القادمة بجانب المنتجات الأخرى والجلسات التعليمية وغير ذلك من الفعاليات المتبعة في كافة المتاجر، كما سيتم اتباع الأساليب الوقائية المتعارف عليها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.