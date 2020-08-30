عاجل – سامسونج تُعلن عن حدث Unpacked Part 2 بعد تسريب سعر Z فولد 2

عقدت سامسونج مؤتمر Unpacked الثاني لعام 2020 في بداية شهر أغسطس الحالي، لكن الشركة حينها لم تفرغ من الكشف عن كافة منتجاتها الجديدة وتبقى هاتف جالكسي Z فولد 2 القابل للطي والتي أعلنت عنه فقط دون تفاصيل كاملة، لهذا قررت العملاقة الكورية عقد حدث Unpacked Part 2 لاستكمال الحدث الأول والكشف عن سعر Z فولد 2 وباقي تفاصيله.

سامسونج تُعلن عن حدث Unpacked Part 2

الحدث الجديد سينعقد في الأول من سبتمبر -أي يوم غدّ- وسيتمحور المؤتمر الجديد بشكل كامل حول جالكسي Z فولد 2، لكن لا يوجد ما يمنع سامسونج من الكشف عن المزيد من المنتجات أو الخدمات ضمن المؤتمر، وكما أكدت الشركة عبر مدونتها الرسمية فالحدث سيوجّه الضوء بشكل مباشر إلى جالكسي Z فولد 2 ويستعرض كافة مميزاته سواء التي نعرفها أو تلك التي لا نعرفها بعد.

إن كنت لا تذكر، الهاتف الجديد يأتي مع شاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصة من نوع أوليد وأخرى ثانوية بقياس 6.2 بوصة من نفس النوع، إلى جانب معالج سنابدراجون 865+ الرائد وما يصل إلى 265+12 جيجابايت من الذواكر الداخلية من أنواع UFS 3.1 وLPDDR5.



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سعر Z فولد 2 طبقًا للتسريبات

تسرّب سعر الهاتف الرسمي من أكثر من مصدر موثوق، وحسبما عرفنا فالهاتف سيأتي بسعر 1799 جنيه استرليني، وقد يزداد سعر الهاتف قليلًا عند الإعلان عن سعره بالدولار الأمريكي، وقد تم الإعلان أيضًا عن نسخة Thom Browne من الهاتف كما رأينا مع هاتف جالكسي Z فليب، وهذه النسخة ستأتي بتصميم المصمم الشهير Thom Browne سواء للهاتف نفسه، لمتعلقاته أو للإكسسوارات التي ستباع معه:

موعد إطلاق هاتف Z فولد 2 رسميًا بعد حدث Unpacked Part 2

كما نعلم، حدث Unpacked Part 2 سيضم الإعلان الرسمي عن الهاتف فقط دون أن يتم إطلاقه في الأسواق في نفس اليوم -وهو 1 سبتمبر- وطبقًا لتسريبات موثوقة فسيتم إطلاق الهاتف عالميًا في 17 سبتمبر، لكن قد يتأخر قليلًا في الوصول للوطن العربي.