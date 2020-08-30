تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أفضل التطبيقات الجديدة والمتاحة مجانًا إلى جانب ألعاب مختارة بعناية

لعلّ واحدة من أهم هوايات مستخدميّ الهواتف الذكية هي تجربة تطبيقات وألعاب جديدة تحقق لهم الاستفادة الكاملة من هواتفهم ونحن في أخبار التطبيقات نعرف ذلك! لذلك وكالعادة نشارككم في مقال تطبيقات الاندرويد للأسبوع أي تطبيقات اندرويد جديدة تستحق تجربتكم وكذلك هو الحال بالنسبة للألعاب، هذا إلى جانب التطبيقات المدفوعة المتاحة مجانًا لفترة محدودة من الوقت وننصحكم دائمًا بتحميلها بشكل مباشر في حالة حازت إعجابكم، هذا لأنها لا تبقى على هذا الحال لفترة طويلة.

تطبيق Resize Me! Pro أفضل طريقة لتغيير قياسات الصور



يتيح لك هذا التطبيق تغيير قياس الصورة بشكل كامل بالطريقة التي تناسبك، هذا بينما يحافظ على كافة ملعومات الصورة ولا يمسح أي منها ويتيح لك أيضًا حفظها بصيغة JPEG أو PNG، وإلى جانب ذلك فالتطبيق يتيح لك قصّ وتدوير الصورة، ونظرًا لأن هذه النسخة هي النسخة المدفوعة فهي تتيح المزيد من الخصائص مثل تغيير قياسات أكثر من صورة في وقت واحد أو إضافة علامة مائية لحفظ حقوقك على الصور.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Calculator Vault لإخفاء الصور والفيديوهات داخل الآلة الحاسبة



كل شخص منّا لديه ما يخاف عليه من صور وفيديوهات حسّاسة، وهنا يأتي دور تطبيقات حماية الصور والملفات، لكن هذا التطبيق يتميّز بأنه يأتي على شكل آلة حاسبة! وهو ما سيمنع الآخرين من اكتشاف أنك تستخدم تطبيق من هذا النوع من الأساس! التطبيق يقدّم أوضاع مختلفة لحماية الصور والفيديوهات إلى جانب خواص عديدة يُمكنك اكتشافها بنفسك.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

متصفّح فايرفوكس في إصداره الأخير



أنا من مستخدمي فايرفوكس الأوفياء، لكن المتصفّح كان يعاني حقًا من مشكلة كبيرة وهي تصميمه القديم، هذا إلى أن قامت شركة موزيلا غير الربحية والمطورة للمتصفح بإطلاق الجيل الجديد كليًا منه، وهو الذي يقدّم عشرات الخواص الجديدة أهمها دعم الوضع الليلي، منع التعقّب والتجسس وإعادة تصميم كاملة لواجهة التطبيق مع خاصية الـCollections لجمع التبويبات المهمة في مكان واحد.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

طريقة تحويل أندرويد إلى iOS 14! تطبيق Launcher iOS 14



نعيد مشاركتكم هذا التطبيق، ونعم، قد يكون عنوان هذه الفقرة غير واقعي ولعلّه هزلي ومرح أيضًا! لا يمكن تحويل الأندرويد إلى iOS بطبيعة الحال، لكن تطبيق Launcher iOS 14 فعلًا يقدّم أقوى محاكاة لهذه العملية على الإطلاق! هذا اللانشر يغير كل شيء في هاتفك الأندرويد ليكون مثل الـiOS وتحديدًا iOS 14! يتيح لك اللانشر خاصية وحدة التحكم Control Center ونفس منطقة الإشعارات الخاصة بـiOS ومع نفس التصميم، ويُمكنك أن تشاهد هذا الفيديو أو أن تبدأ في التجربة بنفسك.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

لعبة Tom Clancy’s Elite Team أحدث ألعاب يوبيسوفت



لا شكّ أن الهواتف الذكية أصبحت من أهم منصّات الألعاب حاليًا، وهذا ما دفع يوبيسوفت لإطلاق عددًا من الألعاب منها Brawlhalla -التالي ذكرها- ومنها لعبة Tom Clancy’s Elite Squad، وهذه اللعبة المميزة تجمع أهم شخصيات توم كلانسي الشهيرة من ألعاب مثل Rainbow Six Siege و Splinter Cell مع تجربة لعب ممتازة وطور قصّة أيضًا! جرّبها الآن..

السعر : مجّانية

إضغط هنا للتحميل





لعبة Brawlhalla أخيرًا تأتي للأندرويد



نشارككم مرة أخرى.. للعبة Brawlhalla شهرة كبيرة جدًا بين اللاعبين على المنصات المختلفة، وهي لعبة من تطوير يوبيسوفت وتتيح لك اللعب ضد عشرات اللاعبين في نفس الوقت بتجربة لعب قتالية فريدة ثنائية الأبعاد، تتيح اللعبة عشرات الشخصيات لتختار منها كما تتيح أوضاع مختلفة للعب مثل 1 ضد 1 أو 2 ضد 2 والمزيد، كما أن اللعبة مجانية بشكل كامل ولا تفرّق بين اللاعبين الذين يدفعون والذين لا يدفعون.

السعر : مجّانية

إضغط هنا للتحميل

لعبة Galaxy Shooter من ألعاب حرب الفضاء البسيطة والمسليّة



تقدّم هذه اللعبة تجربة لعب مميزة وبسيطة جدًا وتعود بنا لعالم الألعاب القديمة والمسليّة، كل ما عليك فعله هو أن تصوّب على المركبات الفضائية وتدمرها وكما تلاحظ من صور اللعبة فهي بسيطة وذات تصميم قديم جدًا، لكن هذا لا يعني أبدًا أنها غير مسلية، خصوصًا أنها مدفوعة في الأصل ولا تضم إعلانات.

السعر : مجّانية

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Gif Me! أفضل تطبيق صناعة صور متحرّكة GIF على اندرويد



هذا التطبيق المميز يتيح لك كافة الأدوات اللازمة لصناعة صور متحرّكة GIF في ثوان قليلة، كما يتيح لك تحويل الصور والفيديوهات الموجودة على هاتفك إلى صور GIF متحرّكة! أيضًا يتيح لك إضافة نصوص، صور والتحكُّم في سرعة حركة الـGIF! يُذكر أن صور GIF هي صور متحركة لا تحمل صوتًا.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Meeting Notes Taker لالتقاط الملاحظات وتسجيل الاجتماعات



هل يتم عقد اجتماعات لديك في العمل بشكل مستمر؟ إذن أنت في حاجة لهذا التطبيق، وهو الذي يتيح لك التقاط الملاحظات الصوتية والنصيّة أثناء الاجتماع إلى جانب إمكانية تسجيل الاجتماعات بشكل كامل! هذا مع إمكانية الاستمرار في التسجيل حتى عند إغلاق الشاشة! هذا إلى جانب خواص عديدة ستتيح لك التفوّق في عملك بلا شك.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تريد المزيد؟ تابع هذه التطبيقات الإضافية:

– تطبيق PotatoNotes || مجاني وحديث الإطلاق || يتيح لك هذا التطبيق تسجيل الملاحظات مع واجهة استخدام بسيطة جدًا لكنها فعالة وتساعد على الإنتاجية، كما يتيح لك مزامنة ملاحظاتك على كل الأجهزة. [تحميل]

– تطبيق BlackCam Pro || مجاني لفترة محدودة|| كما يظهر من اسمه، يختص هذا التطبيق في التقاط الصور بالألوان الأسود والأبيض مع عدد كبير من التأثيرات التي يُمكنك تنفيذها مباشرةً من داخل التطبيق. [تحميل]

– تطبيق TypIt PRo || مجاني لفترة محدودة || هذا التطبيق المميز يتيح لك إضافة العلامات المائية Watermarks على الصور إلى جانب إمكانية كتابة النصوص، وهو خيار مميز لحفظ حقوقك على الصور والفيديو. [تحميل]

– تطبيق Access Dots || مجاني || حدّثناكم عن هذا التطبيق سابقًا في أكثر من مرة، وباختصار شديد فهذا التطبيق يتيح لك المؤشر الأخضر أو البرتقالي الذي يضيء عند استخدام المايك أو الكاميرا كما في iOS 14 على الآيفون. [تحميل]

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

