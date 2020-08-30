تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات الأساسية التي تعتمد عليها يومياً متاحة للتحميل مجاناً!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Bear لكتابة الملاحظات الشخصية

أحد أفضل التطبيقات المتوفرة على متجر الآب ستور من أجل كتابة الملاحظات وتدوين كل ما تريده وما يجول بذهنك، مع أدوات متعددة لتحرير النصوص، وإمكانية إضافة الصور والنصوص وإنشاء القوائم وإضافة الوجوه التعبيرية، وحفظ الملاحظات وترتيبها في مجلدات لسهولة الوصول إليها، وغير ذلك من المميزات.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Round Health للتذكير بتناول الأدوية

في هذه الأوقات العصبية يتوجب على المرضى الحفاظ على صحتهم بصورة أكبر وتناول الأدوية اللازمة في مواعيدها المحددة إن كانوا مصابين بأية أمراض سواء أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر أو أمراض معدية مثل فيروس كورونا.دور تطبيق Round Health هو تذكير المريض بمواعيد تناول الأدوية حتى لا ينساها، مع حفظ الأدوية وسجل تناولها، وغير ذلك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Prisma – صورك بريشة رسام

هو تطبيق مميز صدر قبل سنوات وكان ثورياً آنذاك، ورغم وجود العديد من التطبيقات المنافسة إلا أن تطبيق محرر الصور Prisma يبقى من أفضلها فهو يحتوي على مجموعة من الفلاتر والتأثيرات الساحرة التي بإمكانها تحويل صورك إلى لوحات فنية كأنها مرسومة بريشة وأسلوب فنان مشهور أو كأنها رسم كرتوني.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق My Luv للأزواج والمخطوبين

هو تطبيق مخصص للأزواج والمخطوبين من أجل تذكر الأحداث المهمة مثل أعياد الزواج، وذكرى الخطوبة وعقد القِران، وأعياد الميلاد، وغيرها من الأحداث المهمة في حياة الطرفين، يمكن إضافة صور وملاحظات وتذكير عند قدوم موعد الحدث.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق VLC Mobile مشغل الصوتيات والفيديو المميز

هو من التطبيقات الشهيرة على أجهزة الحاسوب لتشغيل الوسائط المتعددة من ملفات صوتية ومقاطع فيديو بمختلف الصيغ والجودات مع دعم إضافة الترجمات إضافة إلى تشغيل ملفات الوسائط على خدمات التخزين السحابي ودعم البث المباشر عبر الإنترنت.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Blinkist ملخصات كتب

إذا كنت من هواة القراءة ولا تملك الوقت الكافي يمكنك الاعتماد على تطبيق Blinkist الذي يقدم لك باقة من الكتب الملخصة لقراءة الملخص أو الاستماع إليه عوضاً عن قراءة كامل الكتاب. التطبيق يعطيك يومياً ملخصاً مجانياً للإطلاع عليه.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Medigraphs للتأمل والاسترخاء البصري

بخلاف تطبيقات التأمل والاسترخاء الأخرى التي تعتمد على التعليمات الصوتية والتي قد لا تكون مناسبة للكثيرين، فهذا التطبيق يعتمد على الأشكال البصرية التي تساعدك على عمل جلسة تأمل و استرخاء عبر النظر إليها دون أية توجيهات صوتية، التطبيق يدعم الوضع الليلي.

السعر : تحميل مجاني