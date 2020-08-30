ضيق الشريان السباتي.. الأسباب وطرق العلاج

دعت الرابطة الألمانية لجراحات الأوعية الدموية للحذر من ضيق الشريان السباتي الذي يحدث بسبب الترسبات الكلسية ويؤدي للسكتات الدماغية.

وأوضحت الرابطة أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب، والذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وأكدت الرابطة إمكانية معالجة المرض من خلال الأدوية في حال لم تظهر على المريض أي أعراض للسكتة الدماغية، بالإضافة لإجراء فحوصات دورية.

وقالت الرابطة إن تشكل جلطات دموية على الترسبات يؤدي لحدوث فشل عصبي يظهر على شكل وخز في الذراعين والساقين، أو على شكل أعراض الشلل أو التواء في الساق، أو اضطرابات بصرية على جانب واحد.

وأكدت الرابطة ضرورة التدخل الجراحي لإزالة الترسبات في حال اجتمعت أعراض الدورة الدموية في الدماغ مع ضيق الشريان السباتي على كلا الجانبين بنسبة 50%.

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