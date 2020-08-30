قصة “المنزل المنحوس”.. 8 حوادث بسنة واحدة

نال منزل يقع في قرية وينغهام في كينت البريطانية لقب المنزل المنحوس بعد تعرضه لـ8 حوادث منذ بداية العام 2020.

وساهم موقع المنزل بالقرب من منعطف في شارع ضيّق لا يكاد يتسع للشاحنات الكبيرة في وقوع هذه الحوادث التي خلّفت أضرارا كبيرة بالمنزل التاريخي الذي بُني في القرن السادس عشر.

وقال مالك المنزل مارك كيبلي إنه اشترى المنزل في العام 2015، وكان يعلم بتعرضه لحوادث اصطدام سابقة، لكن حدة الحوادث ازدادت هذا العام، حيث تعرض المنزل لـ 8 حوادث جديدة رفعت عدد الحوادث التي تعرّض لها المنزل إلى 20 حادثاً.

وكانت كاميرا المراقبة قد سجلت الحادث الأخير الذي نتج عن اصطدام شاحنة كبيرة به الأمر الذي ألحق أضراراً.

وقال صاحب المنزل إن الحادث الأخير وقع بعد 3 ساعات من انتهاء العمال من إصلاح المنزل من الحادث السابق.

يذكر أن مارك كيبلي تواصل كثيرا مع الحكومة لتصدر قراراً بمنع مرور الشاحنات من الشارع الضيق، لكنه لم يحصل على استجابة حتى الآن.

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