سامسونغ تستعد لإطلاق “قنبلتها الجديدة”..Galaxy Z Fold 2

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، للكشف عن ثالث هواتفها المطوية الذي ستُطلق عليه اسم Galaxy Z Fold 2.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في مؤتمرها بالخامس من أغسطس الماضي عن الهاتف بشكل أولي، وستُعلن عنه بشكل كامل في حدث خاص في الأول من سبتمبر القادم.

وكشف موقع الشركة في المملكة المتحدة عن الهاتف بشكل رسمي، حيث تم فتح صفحة الطلبات المسبقة، وعرض سعر الهاتف حيث سيكلف 1800 جنيه إسترليني أو 2400 دولار أمريكي لنسخة 256 جيجابايت، أي ما يعادل (8112 دينار ليبي).

من حيث التصميم يشبه الهاتف الجيل السابق غالاكسي فولد، حيث يُطوى الهاتف بشكل عرضي على طريقة الدفتر، وعند إغلاقه يصبح كأنه هاتف عادي وعند فتحه يتحول إلى تابلت.

ويبدو أن اللون النحاسي الذي رأيناه في سلسلة نوت 20 سيكون حاضرًا في جالكسي زد فولد 2، كما اقتبست الشركة تصميم الكاميرا الخلفية من سلسلة النوت 20 أيضًا، أما الكاميرا الأمامية فجاءت في ثقب في منتصف أعلى الشاشة وهي الشاشة الخارجية عندما يتم طيّ الهاتف.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن مواصفات الهاتف الأخرى، لكن من المرجح أن يعمل بأحدث معالج من كوالكوم +Snapdragon 865 مع معدل تحديث 120 هيرتز للشاشة، كما أن الشاشة الخارجية ستكون مقاس 6.2 بوصة.

ووفقًا لما ذكرته سامسونغ في مؤتمرها في أوائل أغسطس، فإنها ركزت بشكل كبير على المتانة في حماية الشاشة الداخلية واستخدمت زجاجاً مرناً ونحيفاً للغاية، كما راعت عدم وجود فواصل بارزة في المسافة بين الشاشتين عند طي الهاتف، وهي المشكلة التي عانى منها الجيل الأول.

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