هواوي تكشف عن ساعة ترصد 96 نشاطاً رياضياً

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعة ذكية مميزة أطلقت عليها اسم Huawei FIT.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة، وجودة عرض HD، ودقة عرض 280*456 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل.

وستأتي الساعة الجديدة بـ 6 أوجه تدعم ميزة Always-on تُقدّم للمستخدم معلومات مستمرة حتى مع عدم تنشيط الشاشة، وزر تشغيل تم وضعه في الجانب الأيسر من إطار الساعة.

وستحتوي الساعة على ميزة التمارين السريعة برسوم متحركة على الشاشة، والتي تساعد المستخدم على القيام بـ 44 تمريناً، كما تتبّع 96 من الأنشطة الرياضية المختلفة، كالجري، وركوب الدراجات، والسباحة.

وتتميز هذه الساعة بقدرتها على مقاومة الماء، وباحتوائها على خوارزمية جديدة ترصد معدل ضربات القلب، ومستشعرات لتتبع الأنشطة الرياضية كمستشعر IMU، ومستشعر للإضاءة، ومستشعر Capacitive.

بالإضافة إلى ذلك فإن الساعة الجديدة قادرة على قياس تشبع الأوكسجين في الدم، وتتبّع المستخدم أثناء النوم عبر ميزة Huawei Watch Fit، وتقيس توتره عبر ميزة TruRelax.

ويمكن للمستخدم ربط الساعة بهاتفه الذكي واستقبال المكالمات والرد على الرسائل والإشعارات الواردة لجهازه.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لحوالي 10 أيام من الاستخدام المُكثف.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق بسعر 110 دولارات أمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية