Infinix تطلق هاتفاً من الفئة المتوسطة.. إليك مواصفاته

كشفت شركة Infinix الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Infinix Zero 8.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G90T ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail-G76 MC4، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة تشغيل XOS 7.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.85 بوصة بدقة عرض 2640*1080 وجودة عرض +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، منفذ USB-C، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد خلال شهر سبتمبر القادم بسعر يصل إلى 210 دولارات أمريكية.

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