الكشف عن هاتف “هولندي” مميز بـ”شكله ومضمونه”

كشفت شركة Fairphone الهولندية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Fairphone 3+.

وسيأتي الهاتف الجديد بتصميم مشابه لهاتف Fairphone 3 الأمر الذي سيتيح للمستخدمين تطوير هاتفهم القديم والحصول على المميزات الجديدة دون الحاجة لاستبدال الجهاز بشكل كامل.

وسيعمل الهاتف Fairphone 3+ بمعالج Snapdragon 632 ثماني النوى ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة الهولندية الهاتف بشاشة مقاس 5.7 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، ومستشعر للبصمات، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الهولندية ستطلق الهاتف الجديد يوم 14 سبتمبر القادم بسعر 469 دولارا أمريكيا.

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