تعرف على أفضل الموازين الذكية في العام 2020

الموازين الذكية هي أحد الأجهزة المُهمة التي من الضروري تواجدها في أي منزل فسواء كُنت تحاول إنقاص الوزن أو بناء العضلات أو مُجرد الحفاظ على تركيبة جسمك الحالية فإن الميزان الذكي سيجعل من السهل تتبع أي تغييرات بمرور الوقت وتعديل نظامك الغذائي ومُمارسة الرياضة إذا لزم الأمر كما أن الموازين الذكية تُعتبر أفضل عند إقرانها بجهاز تتبع اللياقة البدنية، والجدير بالذكر أن هذه الموازين لا يقتصر عملها على تزويدك بوزنك فقط بل تتصل بالإنترنت أيضاً وهذا يعني أنه يُمكنك مُراقبة وزنك أو نسبة الدهون في الجسم من هاتفك.

أفضل الموازين الذكية لهذا العام:

1. Withings Body

بشكل عام يُعتبر هذا الميزان هو أفضل الموازين الذكية لهذا العام حيث يتميز هذا الأخير بتصميم جذاب ويجمع معلومات أكثر من أي ميزان آخر ويعرض البيانات في تطبيق سهل الفهم حيث يظهر كل وزن في تطبيق Health Mate المُرافق تلقائياً مع الميزان وذلك عبر الوايفاى أو البلوتوث، بالإضافة إلى أنه مع توفر محفوظات القياس الخاصة بك في أي وقت فيُمكنك معرفة أجزاء روتينك التي تُحقق لك النتائج المطلوبة، جدير بالذكر أن هذا الميزان متوافق مع جهاز أليكسا، يبلغ سعر هذا الميزان الرائع 79.99 دولار.

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2. RENPHO Body

هذا الميزان الرائع يتوافق مع جميع تطبيقات اللياقة البدنية المشهورة مثل Samsung Health و Fitbit و Apple Health و Google Fit وأهم ميزة فيه أنه يُظهر لك 13 قياس مُختلف بما في ذلك وزن الجسم ونسبة الدهون وكُتلة العضلات ووزن الماء الموجود بالجسم ووزن العظام وكذلك نسبة البروتين والمزيد، يُمكن استخدام هذا الميزان في أي مكان كونه يحتوي على 3 بطاريات بداخله، وبالحديث عن السعر فيبلغ 28.84 دولار.

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3. Body – Smart Weight

إذا كُنت تبحث عن ميزان به الميزات الرئيسية المُهمة فهذا الميزان قد يكون من أفضل الموازين الذكية على الإطلاق حيث يُمكن من خلاله قياس الوزن وبدقة شديدة وبدون اخطاء، يحتوي الميزان الذي يتوفر باللون الأسود أو الأبيض على شاشة مقاس 2.4 × 1.6 بوصة تعرض وزنك واتجاه وزنك لأعلى أو لأسفل ومُؤشر كتلة الجسم، يتزامن أيضاً هذا الميزان مع تطبيق الهاتف الذكي Health Mate عندما يتوفر على اتصال وايفاي، يبلغ سعر هذا الميزان 59.99 دولار.

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4. ZOETOUCH Body

يُوفر لك هذا الميزان الرائع 14 نتيجة يُمكن الحصول عليها بما في ذلك وزن الجسم ومُؤشر كتلة الجسم ودهون الجسم وماء الجسم وكذلك كتلة العظام بجانب كتلة العضلات والبروتين والمزيد من الأمور الأخرى التي يُمكن قياسها، يتوافق الميزان مع مُعظم تطبيقات اللياقة البدنية مثل Apple Health و Fitbit و Google Fit وذلك حتى تتمكن من التحقق من بياناتك أينما تريد، أيضاً يأتي الميزان مع 3 بطاريات لاستخدامه في أي وقت وأي مكان، يبلغ سعر الميزان 21.99 دولار.

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5. LOFTILLA Smart

هذا الميزان الأخير في هذه القائمة عُبارة عن جهاز تحليل ومُتابعة تكوين الجسم ومعرفة هل وزن الجسم كافي للياقتك وصحتك أم لا، وكذلك معرفة البيانات الأساسية الأخرى التي تحتاج إلى التركيز عليها عند ممارسة الرياضة أو فقدان الوزن، كما يُوفر لك هذا الميزان عدة بيانات منها وزن الجسم ونسبة الدهون في الجسم وكذلك النسبة المئوية لمياه الجسم وكُتلة العضلات ووزن العظام والبروتين ونسبة الدهون تحت الجلد والمزيد من البيانات الأخرى، وكما هو الحال مع باقي الموازين الذكية في هذه القائمة فهذا الأخير يتوفر على تطبيق للهاتف، يبلغ سعر هذا الميزان 38.99 دولار.

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