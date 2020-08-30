تطوير عقار من سمك الرنجة يفتح الشرايين التاجية

شهد الاجتماع الافتراضي للجمعية الأوربية لأمراض القلب، تقديم عدد من الباحثين التابعين لشركة أمارتين كوربويشن عقاراً جديداً مصنوع من سمك الرنجة يساعد على فتح الشرايين التاجية أطلقوا عليه اسم Vascepa.

وأكد الباحثون قيامهم بتجربة العقار الجديد على عدد من المتطوعين، وأظهرت التجارب التي استمرت ل 18 شهراً انخفاض حجم اللويحة غير المستقرة في اثنين من الشرايين التاجية الرئيسية بمقدار 17% عند 80 متطوعاً تناولوا العقار الجديد، في حين تضاعف حجم اللويحات عند المرضى الذين تناولوا دواءً وهيماً.

وقال الباحثون إن شرايين الأشخاص الذين تناولوا كبسولة من عقار Vascepa الذي يحتوي على نوع من أحماض أوميغا3 الدهنية عالية النقاء مرتين يومياً أصبحت أكثر نقاءً بمرور الوقت.

وأوضح أحد الأطباء المشاركين في صناعة العقار عدم إمكانية الحصول على نفس النتائج من تناول مكملات أوميغا3 التقليدية.

يذكر أن العقار Vascepa حصل في ديسمبر الماضي على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وينتظر الآن موافقة السلطات الصحية الأوروبية.

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