النجار: يجب أن ندخل مرحلة التعايش مع كورونا

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار ضرورة دخول البلاد في مرحلة التعايش مع الفيروس التي دخلها العالم بوضع استراتيجية معينة.

وأوضح النجار، السبت، في تصريح متلفز، أن إجراءات القفل والحظر لم تعد تجدي نفعا والمواطن لم يعد ملتزما بها، وأن الوباء بات جزءا من العالم حتى هذه اللحظة، مضيفًا أن الحاجة للتوعية مهم حتى يتم الالتزام بالضوابط الصحية، وعلى المواطنين الالتزام بالكمامات واتخاد الإجراءات الاحترازية.

وبيّن النجار أن الزيادة الملحوظة في عدد الحالات جاءت نتيجة عدم وجود إجراءات فعالة على الأرض فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية المواطن.

وأضاف النجار أن تفاقم الوضع وزيادة اتساع رقعه انتشار فايروس كورونا في طرابلس ومصراتة وزليتين وبعض مدن الجنوب تحول إلى نمط “الانتشار المجتمعي”.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأحد، وصل 13,423 حالة، وحالات الشفاء 1,410 والوفيات 232 حالة بعد تسجيل 465 حالة موجبة موزعة علي 27 مدينة ليبية.

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