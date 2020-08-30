زواج استمر 79 عاماً يدخل موسوعة غينيس

دخل الزوجان الإكوادوريان خواليو مورا البالغ من العمر 110 عاماً، والدارامينا كوينتيروس (104 أعوام) موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر زوجين معمرين في العالم، بعدما تجاوز مجموع عمريهما 214 سنة في منتصف أغسطس الجاري.

وعقد الزوجان المعمران قرانهما بشكل سري بتاريخ 7 فبراير 1941 في أول كنيسة بناها الإسبان في العاصمة الإكوادورية كيتو بحضور عدد قليل من الأصحاب لعدم موافقة عائلتهما على زواجهما.

وأثمر زواجهما المستمر منذ 79 عاماً عن إنجاب 5 أبناء و11 حفيداً.

وقالت ابنتهما سيليسيا إن والديها يتمتعان بصحة جيدة، لكنهما تأثرا بقلة الزيارات العائلية بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت بأن والدها يواصل عاداته اليومية المتمثلة بشرب الحليب ومشاهدة التلفاز، في حين تقوم والدتها بصنع الحلوى وقراءة الصحف.

يذكر أن الزوجين عملا خلال شبابهما كمعلمين في مدارس العاصمة الإكوادورية كيتو.

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