بينها برج إيفل وصخرة الحرية.. كم عدد الدرجات بـ”أعلى الأماكن”؟

يدفعنا الفضول نحن البشر إلى حب المغامرة، فالعديد من الناس يحب تسلق القمم الشاهقة والوصول إلى أعلى الأماكن في العالم.

نشر موقع 10Best الشهير تقريرًا كشف فيه عدد الدرجات في أعلى 10 قمم عالمية.

أولًا: برج ويليس وهو أحد أطول المباني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع في ولاية شيكاغو، وللوصول إلى قمته أنت بحاجة إلى صعود 2109 درجات، ويتكون من 103 طوابق.

ثانيًا: برج إيفل أحد أشهر الأماكن السياحية في العالم وفرنسا، يحتوي على 1665 درجة ويسمح للزوار فقط بالصعود إلى منصة المراقبة في الطابق الثاني وللوصول إلى هناك أنت بحاجة لصعود 674 درجة.

ثالثًا: مبنى إمباير ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية، يتكون من 102 من الطوابق، وللوصول إلى القمة عليك أن تصعد 1860 درجة، ومن أجل الوصول إلى المرصد في الطابق 86 فأنت بحاجة لصعود 1576 درجة ولو استخدمت المصعد الكهربائي فستصل له في دقيقة واحدة.

رابعًا: مسلة واشنطن في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ طول هذا المبنى 555 قدمًا، من يصعد إلى القمة يمكنه مشاهدة ما يقرب من 30 ميلًا حول المبنى، الصعود على السلالم غير مسموح لكن عددها يصل إلى 900.

خامسًا: تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو بالبرازيل، أحد أشهر المعالم السياحية في العالم أيضًا، للوصول إلى القمة يجب أولًا ركوب قطار لمدة 20 دقيقة للوصول إلى قمة جبل كوركوفادو، ثم تسلق 220 درجة للتمثال.

سادسًا: صخرة شيمني، ويختار زوار هذا المعلم التاريخي في ولاية كاليفورنيا ركوب المصعد للاستمتاع بالمناظر الطبيعية من الأعلى، ويمكن الوصول إلى القمة عبر صعود 491 درجة.

سابعًا: تمثال الحرية وللوصول من القاعدة إلى القمة عليك صعود 354 درجة من سُلّم لولبي مُكون من درجات صغيرة مثلثة الشكل.

ثامنًا: ساعة بيغ بين في العاصمة البريطانية لندن، وفي جولة تسلق إلى الأعلى أنت بحاجة لتصعد 334 درجة لتكون خلف الساعة تمامًا وتسمع الجرس وترى الآلات التي بداخل الساعة.

تاسعًا: جبل نيسين وهو أحد جبال الألب ويقع في سويسرا، ويحمل الرقم القياسي في عدد الدرجات المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية إذ يصل عدد الدرجات إلى 11 ألف و 674 درجة، أي أكثر بثلاث مرات من برج خليفة ويتم فتح الدرجة مرة واحد في العام لإجراء سباق للصعود.

عاشرًا: برج خليفة في دبي المسجل كأعلى مبنى في العالم، يحتوي على ما يقرب من 3000 درجة للوصول للطابق الـ 160 (الأخير)، ويمكن للزوار ركوب المصعد للوصول إلى سطح المراقبة في الطبقة الـ124.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية