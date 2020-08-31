كل ما نعرفه عن هاتف LG Wing – هاتف بشاشتين، فكرة جديدة وسعر منخفض!

في الفترة السابقة ظهرت تسريبات وشائعات عديدة جول هاتف جديد يحمل شاشتين منفصلين من إل جي، وهو هاتف LG Wing إلا أن الأمور بدأت في اتخاذ مناحٍ رسمية جدًا، هذا حيث ظهر الهاتف في صور وفيديوهات حيّة، بينما بدأ سعره في التسرُّب من أكثر من مصدر موثوق! وها نحن نشارككم كافة المعلومات حول هذا الهاتف المميز.

مواصفات، مميزات وسعر هاتف LG Wing ذو الشاشتين

أول ما سنحدّثكم عنه هو السعر هذا حيث أن إل جي قد سعّرت هاتفها الجديد بشكل ممتاز طبقًا لمصادر موثوقة أهمها شبكة XDA، الهاتف سيأتي في سعر في حدود 1,000 دولار أمريكي فقط! ولا شكّ أن مبلغ 1,000 دولار أمريكي أصبح يقترن بسهولة بكلمة “فقط” بعد التسعيرات الجنونية التي رأيناها من كافة الشركات حاليًا.

حظى الهاتف بهذا الاهتمام بعدما ظهر في تسريبات عديدة أبرزها فيديو حيّ يستخدم فيه أحد الأشخاص الهاتف، ومن خلال هذا الفيديو تم اقتصاص الصور التالية، وهي التي توضّح شكل الهاتف الغريب والمثير في نفس الوقت:

حسبما نعلم، الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.8 بوصة كشاشة رئيسية وأخرى بقياس 4 بوصة كشاشة ثانوية، وأما عن المواصفات -وطبقًا للتسريبات- فإل جي تستخدم معالج سنابدراجون 765G في هاتفها الجديد، وبالرغم من أنه معالج في الفئة المتوسطة إلا أنه قد حظى بانتشار واسع في هواتف أقرب ما تكون للرائدة.

الشاشة الثانية ستكون قابلة للتدوير للفتح والإغلاق، أي أنك لن تكون مجبرًا لاستخدام الهاتف بهذا الوضع الغريب بشكل دائم! الشاشة الثانية سيتم استخدامها للتحكم في المكالمات، الموسيقى أو مشاهدة الفيديو، ومن المتوقّع أن يتم استخدامها في استخدامات أخرى، لا يوجد ما يمنع ذلك.

فيما يلي نشارككم الفيديو المسرّب للهاتف: