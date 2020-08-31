ما هي ميزة App Clips في تحديث iOS 14 ؟

عندما كشفت ابل عن تحديث iOS 14 أعلنت عن طرح ميزة مهمة للغاية سوف تشكل مستقبل التطبيقات وهي ميزة مقاطع التطبيقات App Clips. فما هي تلك الميزة الجديدة؟ دعونا نتعرف عليها في هذا المقال.

App Clips .. استخدم جزءً صغيراً فقط من التطبيق!

App Clips هي أجزاء صغيرة من التطبيقات هدفها تنفيذ مهام معينة وإتاحة خيارات محددة للمستخدم دون الحاجة إلى تحميل كامل التطبيق، هي عبارة عن نسخة صغيرة من التطبيقات الكاملة، يمكن تحميلها بسرعة لإنجاز مهمة ما.

عند الحاجة إلى حجز شيء ما أو شراء منتج معين، يمكنك عمل ذلك من خلال تطبيق صغير خاص بالنشاط التجاري دون تحميل كامل التطبيق الخاص بهم.

يمكن استكشاف وتشغيل مقاطع التطبيقات App Clips من خلال عمل مسح Scan للكود الخاص بها أو كود القراءة السريع QR، أو عبر تقنية NFC، كذلك من خلال الروابط على مواقع الإنترنت عبر متصفح سفاري، أو من خلال تطبيق الرسائل iMessage.

بعد ذلك، يتم تحميل التطبيق المصغر App Clip من خوادم ابل، وهو لن يتجاوز 10 ميجابايت، وسوف يكون على هيئة بطاقة على الشاشة لأداء المهمة المطلوبة كما يظهر في الصورة. إذا أردت تحميل كامل التطبيق فسوف تجد خياراً ينقلك لتحميله من متجر الآب ستور.

مقاطع التطبيقات App Clips سوف تكون متوافقة مع خدمة التسجيل بواسطة ابل Sign in With Apple وكذلك مع خدمة الدفع الإلكتروني من ابل Apple Pay.

هناك عدد لا نهائي من الاستخدامات لهذه الميزة بإمكان المطورين استغلالها من خلال حزمة أدوات التطوير SDK.

فيديو قصير من ابل حول ميزة App Clips: