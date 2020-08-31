أفضل النظارات الشمسية الرخيصة للشراء من أمازون في العام 2020

في الوقت الحالي النظارات الشمسية المُتاحة في السوق هي أكثر من مُجرد حماية عينيك من الشمس حيث يُمكن للنظارات الشمسية أن تُوفر مظهر مثالي بجانب أنها لا تأخذ مساحة كبيرة وكذلك تكون قوية وتتحمل الصدمات ويُمكن دمجها ببساطة مع قناع الوجه كما تسمح لك بالتعبير عن أُسلوبك الشخصي مع الحفاظ على عينيك محمية ومجهولة الهوية، إذن في هذا المقال سنتطرق إلى أفضل النظارات الشمسية المُستقطبة والمحمية من الأشعة فوق البنفسجية والتي تأتي بأسعار معقولة مع مجموعة متنوعة من الأساليب التي ستضيف لمسة شخصية إلى مظهرك.

أفضل النظارات الشمسية المُتاحة للشراء من أمازون:

1. J+S Premium

هذه النظارة بدون مُبالغة تستحق أن تكون ضمن قائمة أفضل النظارات الشمسية لهذا العام حيث أنها مُريحة للارتداء وتُناسب مُعظم الأشخاص كما أنها بطبيعة الحال تُوفر الحماية لعينيك ومن أهم مُميزاتها أنها مصنوعة من مواد قوية وصلبة ولذا فهي تأتي مع ضمان لمدة عام كامل، ترتكز هذه النظارة الشمسية بشكل مريح على الأنف والأذنين بفضل الوسادة الموجودة فيها كما يتميز الهيكل المعدني للنظارة بالمتانة وتوفر المفصلات الزنبركية فتح وغلق آمن للنظارة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 16.99 دولار ولا ننسى أن نذكر أنها تتوفر بعشرات الألوان.

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2. SUNGAIT Vintage

من بين النظارات التي تأتي بسعر مُناسب تُعتبر هذه النظارة الشمسية أكثر راحة وثبات من بقية النظارات المُستديرة ذات الأسعار المشابهة فهذه الأخيرة تبدو جيدة وجميلة على وجوه الكثير من الأشخاص ومن أهم مُميزاتها أنها تأتي مع ضمان مدى الحياة يُغطي كسرها وهذه ميزة أكثر من رائعة، النظارة بطبيعة الحال مُناسبة للرجال وللنساء ومن مُميزاتها أيضاً أنه يتم تقوية أطراف العدسات والإطارات البلاستيكية بأذرع معدنية قوية، جدير بالذكر أن هذه النظارة مُتوفرة بألوان كثيرة جداً ويبلغ سعرها 15.99 دولار.

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3. Duduma Polarized

هذه النظارة الرياضية تُعتبر واحدة من أفضل النظارات الشمسية في الوقت الحالي حيث تعمل على حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق كما أنها تتكون من عدسات وإطارات البولي كربونات المتينة وبالتالي فهي مُقاومة للصدمات والخدش ومتينة وغير قابلة للكسر، وكما هو الحال مع باقي النظارات فتأتي هذه الأخيرة في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة، يبلغ سعر هذه النظارة 21.99 دولار.

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4. Rapidor Polarized

هذه الأخيرة أيضاً من أفضل النظارات الشمسية الرياضية والتي تأتي مع إطار بلاستيكي قوي جداً وعدسة بلاستيكية عرضها 2.9 بوصة وارتفاعها 1.7 بوصة حيث تمنحك هذه العدسات المستقطبة رؤية واضحة وعالية الدقة كما أنها تحمي عينيك من الأشعة الضارة أثناء القيادة والجري والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وجميع أنواع الرياضات وطبعاً النظارة مُصممة بشكل متين لتتحمل الصدمات، يبلغ سعر هذه النظارة 14.98 دولار.

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5. Tifosi Jet Sunglasses

تتكون هذه النظارة الرائعة من عدسات بولي كربونات غير مركزة بصرياً ومقاومة للكسر والخدش، تأتي هذه النظارة مع قطع الأنف الناعمة والتي تُعتبر مطاط محب للماء كما أنها عُبارة عن مادة مرنة ومُريحة تتشكل على وجهك لتناسب تعبيرات وجهك، تحتوي النظارة أيضاً على مفصلة مُتكاملة لضمان استخدام طويل الأمد وراحة دائمة ومن مُميزاتها أنها خفيفة الوزن ومُمتعة من الناحية الجمالية، يبلغ سعر هذه الأخيرة 39.95 دولار.

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6. ROCK BROS Polarized

هذه هي النظارة الأخيرة في قائمة أفضل النظارات الشمسية التي تأتي بأسعار مُناسبة وتتكون هذه النظارة من إطار مُرَكب وعدسة مُضادة للانعكاس مع طلاء خاص واقي ومُلون ليجعل العدسة مُضادة للضباب ومُقاومة للماء ومُقاومة للتربة والزيوت وهذا أمر مُهم للحفاظ عليها، أيضاً تتمتع هذه النظارة بمتانة كبيرة ومُقاومة للصدمات والخدش، يبلغ سعر هذه الأخيرة على أمازون 27.99 دولار.

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