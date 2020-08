عاجل – الآن يُمكنك مشاهدة أفلام ومسلسلات نيتفلكس مجانًا وبشكل قانوني!

نيتفلكس هي أهم خدمة مشاهدة محتوى ترفيهي في الوقت الحالي، وبالرغم من المنافسة الشرسة من أبل، HBO وديزني إلا أن نيتلفكس لازالت تحتل المراكز الأولى من كافة النواحي، خصوصًا بعدما سارت الشركة الأمريكية في نهج الإنتاج الذاتي لمسلسلاتها وأفلامها! لكن وبدايةً من اليوم سيكون بإمكانك مشاهدة أفلام ومسلسلات نيتفلكس مجانًا وبشكل قانوني.. لكن مع بعض القيود بالطبع.

مشاهدة أفلام ومسلسلات نيتفلكس مجانًا

ستتيح لك نيتفلكس مشاهدة بعض الأفلام -والتي تختارها هي- بشكل مجاني وبجودة ممتازة، وهذا هو الخبر الجيّد، لكن الخبر السيء هو أن المسلسلات لن تعمل بنفس الطريقة، حيث سيكون بإمكانك فقط مشاهدة الحلقة الأولى من الموسم الأول من المسلسلات التي تتيحها نيتفلكس ضمن خدمة المشاهدة المجانية الجديدة.

حتى الآن لدينا ثلاث أفلام وسبع مسلسلات مضافة بالفعل على نيتفلكس، وهم كالتالي: Stranger Things, Murder Mystery, Elite, The Boss Baby: Back in Business, Bird Box, When They See Us, Love Is Blind, The Two Popes, Our Planet, وGrace and Frankie.

إن كنت مهتمًا بأحد المسلسلات أو الأفلام المذكورة بالأعلى فيُمكنك البدء في مشاهدة الحلقات الأولى أو الأفلام الكاملة مجانًا من هذه الصفحة، هذا بينما ذكرت نيتفلكس أن مجموعة الأفلام والمسلسلات المختارة سيتم تغييرها كل فترة.

قد تودّ أن تقرأ: هل تنجح خدمة آبل للبث التلفزيوني Apple TV Plus في منافسة نتفلكس؟

بجانب محدودية الحلقات والأفلام القليلة ستعرض نيتفلكس أيضًا إعلانات بطول 30 ثانية أثناء المشاهدة، لكن يُمكنك أن تتخطى تلك الإعلانات بسهولة، كذلك فالخدمة ستكون متاحة على المتصفّح على أي جهاز عدا أجهزة iOS حسبما أشارت نيتفلكس، والسبب غير معروف لكنه على الأغلب متعلّق بتكامل الخدمة مع متصفحات iOS والمبنية على متصفّح سفاري.