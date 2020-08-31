شركة Razer تحقق إيرادات تفوق التوقعات بفضل كورونا

تمكنت شركة Razer الأمريكية من تحقيق إيرادات تفوق التوقعات في النصف الأول من العام 2020 بعدما تجاوزت إيراداتها 447.5 مليون دولار أمريكي.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة استفادتها من انتشار فيروس كورونا الذي أجبر الناس على البقاء في المنزل، الأمر الذي ساهم في زيادة اندماج المستخدمين مع الرياضات والألعاب الإلكترونية.

وقال المصدر ذاته إن سياسة الشركة الحكيمة، وتقديمها لعروض لا تقاوم على الأجهزة والألعاب والبرمجيات، بالإضافة لامتلاكها لنظام محكم لإدارة تكاليف التشغيل ساهم في حفاظ الشركة على مكانتها المتميزة رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

وجاءت النقاط الرئيسية لأرباح الشركة الأمريكية على الشكل الآتي:

1- الشركة: سجلت إيرادات تجاوزت 447.5 مليون دولار أمريكي، بمعدل إنجاز سنوي بلغ 25.3%، كما شهدت تحسناً في هامش الأرباح وصل إلى 22%، بالإضافة للتغير الإيجابي بمعدل الأرباح المعدلة قبل حسم التكاليف المالية والضرائب، والاستهلاك وإطفاء الديون والذي بلغ 3.2 مليون دولار، وتحسن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 66 مليون دولار أمريكي، بالإضافة لامتلاك الشركة لرصيد نقدي يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي خالٍ من الديون.

2- قطاع الأجهزة: حقق إيرادات بقيمة 382.7 مليون دولار أمريكي بنمو يُقدر 26%، وشهد قطاع الملحقات نموا كبيرا وزيادة في الطلب على الفأرة، ولوحة المفاتيح، والسماعات التي تنتجها الشركة، وازدادت مبيعات منتجات البث، وحافظت على مركزها في سوق الملحقات الفرعية للألعاب الإلكترونية، وسجل قطاع النظم ضعف معدل النمو في شهري مايو ويونيو ليحافظ على صدارته لسوق الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب الإلكترونية في أمريكا.

3- قطاع البرمجيات: شهد ارتفاع العدد الإجمالي لحسابات المستخدمين على أساس سنوي بنسبة 42.8%، محققاً زيادة تُقدر بـ 45%، حيث وصل عدد الحسابات النشطة شهرياً لحوالي 100 مليون حساب، كما شهد هذا القطاع مشاركة الشركة الأمريكية في طرح Xbox Game Bar SDK مع مايكروسوفت، وهذا ما ساعدها على تطوير العنصر الأول من نوعه لواجهة المستخدم الخاصة بها، والتي تساعد اللاعب في الوصول سريعاً إلى Xbox Game Bar عبر نظام التشغيل Widows 10.

4- قطاع الخدمات: حقق 30% من أرباح الشركة، وسجل معدل نمو يُقدر بـ 79.3% على أساس سنوي، وبلغت إيراداته 64 مليون دولار أمريكي.

5- جولد: حققت زيادة بنسبة 125.9% في إجمالي حجم المدفوعات على أساس سنوي، وأضافت 600000 قناة لنقاط التواصل، ليصبح لديها ما يزيد عن 4 مليون قناة لنقاط التواصل في 130 دولة، وشاركت المحتوى مع أكثر من 33 ألف عنوان ترفيهي وأضافت محتويات جديدة كلعبة Call of Duty، التجمع عبر الحساب، ومنصة Comico e-comic.

6- تكنولوجيا المالية: حققت 1.8 مليار دولار في إجمالي حجم المدفوعات بزيادة قُدِرَت ب 114.3% مقارنة بالعام الماضي، وابتكرت الشركة تجربة مصرفية مناسبة لجيل الألفية، كما تقدمت في يناير الماضي بطلب إلى السلطة النقدية بغية الحصول على رخصة مصرف رقمي بالكامل.

وتتطلع الشركة لمواصلة النمو في النصف الثاني من العام 2020، والاستحواذ على حصة من السوق في مجال الأجهزة، وطرح أجهزة جديدة في الأسواق لزيادة الإيرادات بشكل كبير، والعمل على استمرار تحسن هامش وإجمالي الأرباح، واستمرار تحسن العائد النهائي، بالإضافة لمواصلة استثماراتها بفضل ميزانيتها القوية الخالية من الديون والتي تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي.

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