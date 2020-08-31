ما تود معرفته عن أجهزة ماك بوك الجديدة القادمة بمعالج ابل سيليكون ومعمارية ARM

أجهزة ماك القادمة سوف تختلف تماماً عن السابق على مستوى الأداء واستهلاك الطاقة بسبب تخلى أبل عن معالجات انتل وانتقالها إلى معالجات من تصميمها بمعمارية ARM. المعالج الجديد من ابل سوف يحمل اسم ابل سيليكون Apple Silicon.

جهاز ماك بمعالج ابل سيليكون قبل نهاية 2020

أكثر من تقرير صحفي نشر مؤخراً يشير إلى أن ابل سوف تطلق جهاز ماك بوك جديد قبل نهاية عام 2020 الجاري بمعالج ابل سيليكون المعتمد على معمارية ARM.

المعالج هو من تصميم ابل ومن صناعة شركة TSMC التايوانية وقد يحمل أيضاً اسم A14X مع استخدام تقنية معالجة 5 نانومتر الجديدة أيضاً.

صحيفة بلومبيرج الأمريكية ذكرت أيضاً أن ابل تعمل حالياً على تطوير 3 أجهزة ماك بوك أخرى بمعالجات ARM الجديدة التي تشبه المعالجات المستخدمة الايفون والايباد.

هذه المعالجات من المتوقع أن تشكل طفرة من ناحية الأداء مقارنة بحواسيب ماك بوك السابقة والحالية العاملة بمعالجات إنتل.

حالياً، معالج A14X الذي سوف يُستخدم في جهاز ماك بوك القادم تم الانتهاء من تصميمه وسوف يدخل مراحل الإنتاج نهاية العام الجاري، وهو الموعد المنتظر لرؤية الجهاز المنتظر.

معالج A14X سوف يأتي على الأرجح مع 12 نواة: 4 منها للاستخدام العادي، و 8 للاستخدام الثقيل والبرامج عالية الأداء.

طفرة في الوزن وعمر البطارية

لن يقف التطوير على الاداء فقط، بل سيمتد ليشمل جوانب أخرى مثل الوزن الذي سوف يقل عن 1 كيلوجرام، وكذلك عمر البطارية الذي سوف يتراوح بين 15 إلى 20 ساعة.

الجهاز سوف يكون بشاشة 12 إنش، وقد يتم إضافة دعم شبكات الجيل الخامس 5G كخيار إضافي في الجهاز.

هل عليك الانتظار؟

إذا كنت تنوي شراء جهاز ماك بوك من ابل، ننصحك بالتريث قليلاً طالما ليست هناك حاجة ملحة وضرورية للشراء الآن. جهاز ماك بوك القادم نهاية العام الجاري قد يكون ثورياً على جميع الأصعدة إذا صحت التقارير التي تتحدث عنه.