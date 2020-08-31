النظارة الشمسية.. مفيدة أم ضارة للأطفال؟

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من خطورة أشعة الشمس الحادة على عيون الأطفال.

وقالت إن عيون الأطفال تتأثر بهذه الأشعة أكثر من البالغين لأنها أكثر شفافيةً وإنفاذاً للضوء.

وأكدت الرابطة الألمانية ضرورة وضع الأطفال للنظارة الشمسية من سن الـ3 سنوات لحماية أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية التي تُلحق ضرراً كبيراً بالشبكية، والقرنية، وملتحمة العين.

وحددت الرابطة مواصفات النظارة الشمسية المناسبة للأطفال، وقالت يجب أن تكون ذات أذرع وعدسات داكنة كبيرة لتحمي العين من الجانب، وأن تكون العدسات رمادية أو بنية اللون ومزودة بملصق UV-400 الذي يشير لقدرتها على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية حتى 400 نانو متر.

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