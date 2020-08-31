مشهد يحبس الأنفاس.. طائرة ورقية تسحب طفلة في الجو

شهد مهرجان الطائرات الورقية الذي أقيم في مدينة سينتشو الواقعة شمال غرب تايوان حادثة مخيفة، حيث علقت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في ذيل طائرة ورقية طارت بها في الجو لأكثر من 40 مترا.

وأطلق الحضور صرخات استغاثة بعدما شاهدوا الطفلة تدور في الهواء، وتصعد وتهبط وهي معلقة بذيل الطائرة البرتقالية اللون.

واستمرت لحظات الرعب لـ 30 ثانية قبل أن يتمكن بعض المشاركين في المهرجان من سحب الطفلة التي أصيبت بجروح خفيفة.

ودفعت هذه الحادثة اللجنة المنظمة لإيقاف المهرجان بشكل فوري، في حين قام عمدة المدينة بإصدار بيان اعتذر من خلاله عما حدث.

وبرر أحد المنظمين سبب الحادث بالرياح القوية التي هبت بشكل غير متوقع والتي تجاوزت سرعتها 50 كم بالساعة وأدت لالتفاف ذيل الطائرة حول الطفلة التي لم تلتزم بمسافة الأمان.

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