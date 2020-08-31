نانسي عجرم تتصدر الفنانات العربيات بتطبيق “سبوتيفاي”

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قائمة أكثر الفنانات العربيات استماعا على تطبيق سبوتيفاي الشهير، بعدما حققت أغانيها ومقاطع الفيديو الخاص بها 100 مليون استماع ومشاهدة.

وتقدمت النجمة اللبنانية على صاحبة الصوت الملائكي (فيروز) التي احتلت الوصافة بـ 67.6 مليون استماع، وشيرين عبد الوهاب التي جاءت ثالثاً بـ 26 مليون استماع.

وجاء هذا الإنجاز ليؤكد تفوق النجمة اللبنانية على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر من أكثر الفنانات شعبية في العالم العربي.

وحققت نانسي عجرم خلال مسيرتها عدة جوائز عالمية أبرزها جائزة الموسيقى العالمية لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط.

يذكر أن تطبيق سبوتيفاي يعتمد في إحصائه على عدد مرات الاستماع التي سجلتها الأغاني في مختلف أنحاء العالم.

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