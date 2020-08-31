غوغل تطلق النسخة 85 من متصفح Chrome

في إطار سعيها لتطوير متصفح Chrome قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق النسخة 85 من المتصفح الشهير والتي جاءت بميزات عديدة.

وقالت الشركة الأمريكية إن النسخة الجديدة أكثر عملية لأجهزة المستخدمين، وستحتوي على ميزات تخفف الضغط عن معالجات الحاسوب وشبكات الإنترنت، من خلال تقليل نشاطات علامات التبويب المفتوحة في الخلفية عند استخدام الإنترنت.

وستعمل الميزات الجديدة على تحويل الصفحات المفتوحة لوضعية الثبات عند عدم استخدامها لمدة 5 دقائق، الأمر الذي سيقلل من تبادل البيانات بينها وبين الشبكة بشكل كبير، مما سيخفف الضغط على معالج الحاسب والشبكات.

وأدخلت جوجل تعديلات على توجيه البيانات ساهمت في جعل الإصدار 85 أسرع في تحميل البيانات في صفحات الإنترنت.

وعمدت الشركة الأمريكية لنقل متصفح كروم لنظام 64 بايت في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد لكي يستفيد من التقنيات الموجودة في هذه الأجهزة لنقل البيانات بشكل أسرع.

وطالبت الشركة الأمريكية مستخدميها بتحديث متصفح غوغل الموجود لديهم للإصدار 85 للحصول على الميزات الجديدة.

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