ويسترن ديجيتال تطلق قرصاً صلباً بمواصفات مميزة

كشفت شركة ويسترن ديجيتال الأمريكية عن قرص صلب جديد من أقراص الحالة الساكنة أطلقت عليه My Passport SSD.

وجاء القرص الجديد بتصميم أنيق يجعله قادراً على تحمل السقوط من ارتفاع 1.98 متر.

ويدعم هذا القرص تقنية تشفير الهاردوير 256 بت AES، وسيعمل بشكل متوافق مع أجهزة الماك، والأجهزة العاملة بنظام مايكروسوفت ويندوز.

وسيأتي قرص My Passport SSD بعدة سعات تخزينية هي 500 غيغا بايت، 1 تيرا بايت، و2 تيرا بايت.

ويحتوي القرص الصلب الجديد على منفذ USB-C ومنفذ USB-A ومنفذ USB 3.2 من الجيل الثاني الذي يستخدم للحصول على أقصى سرعة لنقل البيانات.

ويتميز هذا القرص بسرعة قراءة متتابعة تصل إلى 1050 ميغا بايت، وسرعة كتابة تبلغ 1000 ميغا بايتثانية.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح القرص الصلب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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