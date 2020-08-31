تسريبات تكشف مواصفات هاتف سوني الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سوني اليابانية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطلقه الشركة قريباً تحت اسم Xperia 5II.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android.

وستزود الشركة اليابانية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث يصل إلى 120HZ، وكاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لجميع العدسات، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تصوير فيديوهات بدقة 4K HDR بمعدل 120 إطار في الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع عن طريق تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن التسريبات توقعت أن تُطلق الشركة اليابانية الهاتف الجديد في الأسواق يوم 17 سبتمبر القادم.

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