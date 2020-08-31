الفنانة المصرية ناديا مصطفى تقهر كورونا

أكدت الفنانة المصرية ناديا مصطفى من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك تعافيها من فيروس كورونا.

وقالت ناديا إن نتائج التحاليل الـ3 الأخيرة التي قامت بها على مدار الأيام الماضية كانت سلبية، مؤكدة خلو جسمها من فيروس كورونا.

وعبّرت الفنانة المصرية عن سعادتها لانتهاء فترة العزل التي قضتها في منزلها واستمرت لـ 16 يوما، وشكرت الله على نعمة التعافي من المرض.

كما شكرت أولادها على دعمهم الكبير لها، وقالت إنهم لم يتركوها، وظلوا يتواصلون معها طوال اليوم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مما ساهم برفع معنوياتها.

وخصت ناديا زوجها برسالة شكر، وأكدت وقوفه لجانبها، وقيامه بتقديم الطعام والشراب الصحي لها طوال فترة مرضها.

ولم تنسَ الفنانة المصرية في نهاية رسالتها تقديم الشكر للأطباء والممرضين الذين أشرفوا على علاجها، ولأخوتها ولعشاقها الذين كانوا يسألون عن صحتها باستمرار.

واختتمت رسالتها بدعاء تمنت فيه زوال فيروس كورونا من مصر والعالم، وعودة الحياة لسابق عهدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية