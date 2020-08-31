“أغرب عملية جراحية” لإخراج أفعى من أمعاء امرأة

أجرى أطباء روسيون عملية جراحية لإخراج أفعى تسللت لبطن امرأة تعيش في قرية ليفاشي في جمهورية داغستان الروسية.

وقالت عائلة المرأة التي لم تكشف هويتها إن الأفعى دخلت فم المرأة المفتوح أثناء نومها في حديقة المنزل ووصلت لبطنها.

وقامت العائلة بنقل المرأة للمستشفى بعدما عانت من آلام حادة في بطنها، لتظهر الفحوصات وجود أفعى في بطنها.

وعلى الفور قام الأطباء الروس بإجراء عملية جراحية للمرأة استخدموا فيها أنبوباً لسحب الثعبان من بطنها.

ووُثِقَت عملية إخراج الأفعى بمقطع فيديو حقق انتشاراً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل حول المقطع، حيث شكك بعض الناس بصحته، في حين قال بعضهم إن الحيوان المستخرج ليس إلّا دودة صغيرة.

يذكر أن وزارة الصحة بداغستان لم تعلق على هذه الحادثة، لكن التقارير الواردة من البلاد تؤكد انتشار ظاهرة دخول الأفاعي والثعابين لأفواه السكان المحليين أثناء نومهم خارج منازلهم في أيام الصيف الحارة.

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