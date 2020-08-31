فوائد صحية كبيرة لتربية اللحية.. تعرّف عليها

أكدت الطبيبة الروسية ناتاليا كوزلوفا المختصة بالأمراض الجلدية والتناسلية وجود فوائد كبيرة لتربية اللحية.

وقالت إن وجود لحية سواء أكانت خفيفة أم كبيرة يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة، مما يساهم في إبقاء البشرة رطبة.

وأكدت قدرة اللحية على حماية الرجل من الإصابة بالسرطان، لأنها تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية للوجه بشكل مباشر.

ومن فوائد تربية اللحية التي ذكرتها ناتاليا تقليل الحساسية، ومنع المهيجات من دخول الأنف بشكل مباشر من المجال الخارجي، حماية الوجه من الآثار السلبية للهواء البادر، وتنقية الهواء.

وقالت ناتاليا إن اللحية تمنع ظهور حب الشباب، لأن وجودها يقلل من عدد مرات الحلاقة.

وطالبت خبيرة الصحة الروسية الرجال بضرورة الحفاظ على نظافة اللحية كي لا تصبح أرضاً خصبةً للبكتيريا التي قد تؤدي للإصابة بأمراض جلدية هم بغنى عنها.

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