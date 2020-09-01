تقرير – هواوي قد تخرج من مجال الهواتف الذكية بشكل كامل

واحد من أشهر المحللين في مجال التقنية وهو Ming-Chi Kuo أصدر تقريرًا جديدًا يتوقع فيه خروج هواوي بشكل كامل من مجال الهواتف الذكية، وما أعطى التقرير أهميته هو توقعات Kuo الصائبة الكثيرة وتحليلاته الدقيقة لسوق الهواتف الذكية بشكل عام ولشركة أبل بشكل خاص، واليوم نشارككم هذا التقرير الجديد.

خروج هواوي من مجال الهواتف الذكية بشكل كامل

التقرير وبصورة عامة يتناول الخيارات الموجودة أمام هواوي في الوقت الحالي بعد تضييق الحظر الأمريكي على الشركة الصينية بشكل كبير جدًا، وبالرغم من أن هواوي قد استطاعت النجاة لعام 2020 من حيث النتائج والمبيعات إلا أن الوضع قد لا يبقى كذلك في الأشهر القادمة، خصوصًا أن الدعم الصيني لهواوي هو ما ساهم بقوة في حفاظها على مكانتها، بينما اهتزت مبيعاتها عالميًا بسبب عدم وجود تطبيقات وخدمات جوجل على هواتفها الأحدث.

الجانب المتشائم من التقرير الجديد يتوقّع أن هواوي ستترك مجال الهواتف الذكية بشكل كامل، وهوا ما سيشكّل أخبارًا رائعة لأبل وسامسونج، حيث أنها انتزعت المركز الثاني عالميًا من أبل، بينما تحارب سامسونج بقوة على مركزها الأول.

من ناحية أخرى -وهو ما يتعارض جزئيًا مع تقرير Kuo- فهواوي قد أعلنت أنها حققت إيرادات بلغت 35 مليون دولار أمريكي يوميًا! بإجمالي إيرادات 65.6 مليار دولار أمريكي لشركة هواوي بالكامل، لكن هذه الأرقام كانت أقل من نفس الفترة من العام السابق لسببين، الأول هو فيروس كوفيد-19 والثاني هو الحظر الأمريكي.

لكي تكون الفكرة كاملة بالنسبة لكم، هواوي حاليًا فقدت كافة خدمات وتطبيقات جوجل لهواتفها، هذا مع ظهور تهديدات لمنع هواتفها القديمة من الحصول على اندرويد، هذا كله من ناحية، من ناحية أخرى فالشركة لم تعد قادرة على التعاون مع أي شركة أمريكية، وهذا أمر كان يُمكن لهواوي أن تتخطاه.

لكن الأسوأ هو أن الشركة مُنعت الآن من استخدام أي تقنية أمريكية لشركة غير أمريكية، وهو ما قطع علاقات هواوي مع TSMC مصنّعة الشرائح والمعالجات، والآن هواتف هواوي لا تملك معالجات ولا تملك خدمات وتطبيقات جوجل! وهذا فقط بعض من المشاكل.

شخصيًا، أنا أرى أن خروج هواوي من سوق الهواتف الذكية هو أمر مستبعد جدًا، لكن للأسف توجد احتمالية لحدوث ذلك، خصوصًا أن العملاقة الصينية لا تعتمد على تصنيع وتطوير الهواتف الذكية فقط، بل تنتج أيضًا تقنيات الإتصال بمختلف أنواعها وتساهم في مجالات أخرى أكثر تعقيدًا.

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