هذه هي أجهزة ابل الجديدة القادمة قبل نهاية 2020

الأشهر القادمة المتبقية من عام 2020 سوف تكون أشهراً حافلة بالنسبة لأبل التي تعتزم إطلاق العديد من المنتجات خلالها. صحيفة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير لها كشفت لنا عن تلك الأجهزة القادمة من ابل.

هواتف ايفون 12

لاشك في ذلك، ستكون هواتف ايفون 12 هي المنتجات الأهم والأبرز لأبل خلال الأشهر القادمة. سيكون لدينا 4 إصدارات مختلفة من ايفون 12 بشاشة OLED ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وتصميم جديد من الخارج.

أبل سوف تشحن مبدئياً 75 مليون وحدة من هواتف ايفون 12 في الأسواق ويتوقع أن يزيد هذا الرقم ليصل 80 مليون وحدة.

آيباد آير جديد

أبل تعمل الآن على تطوير نسخة جديدة من الايباد آير بشاشة 10.8 إنش مع تصميم يشبه أجهزة سلسلة ايباد برو. حساس البصمات Touch ID قد يكون موضوعاً تحت الشاشة أو مدمجاً في زر القفل الجانبي.

ساعة ابل الذكية: واحدة جديدة وأخرى رخيصة

من المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن الجيل السادس من ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 6 بمزايا جديدة مثل تتبع دورات النوم وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

أيضاً تنوي ابل الكشف عن نسخة أرخص من الساعة تكون عبارة عن تحسين للجيل الثالث Apple Watch Series 3 التي سوف تشكل بديلاً أرخص للذين يودون شراء الساعة.

منتجات أخرى

لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل تنوي ابل الكشف عن منتجات أخرى مثل:

سماعات AirPods Studio وهي سماعات رأس لاسلكية تشبه سماعات Beats لكن تحت مسمى AirPods.

نسخة أصغر وأرخص من السماعات المنزلية الخارجية HomePod.

جهاز تتبع الأشياء عبر البلوتوث أو الموجات الراديوية AirTags.

جهاز Apple TV جديد بمعالج أسرع وريموت كنترول محسن.

ماك بوك بمعالج ابل سيليكون

من المتوقع أيضاً الإعلان عن جهاز ماك بوك جديد بمعالج من تصميم ابل نفسها باسم Apple Silicon بمعمارية ARM الجديدة.

هذا الجهاز سوف يأتي بشاشة بقياس 12 إنش مع بطارية بعمر يتراوح بين 15 إلى 20 ساعة، ووزن يقل عن 1 كيلوجرام.