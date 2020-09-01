اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا توصي بزيادة عدد الاسرة بمراكز العزل خاصة العناية الفائقة

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بالاهتمام بفرق الرصد والتقصي وزيادة عدد الاسرة بمراكز العزل خاصة العناية الفائقة

وشددت اللجنة خلال اجتماعها مع لجنة الوبائيات على استمرار مراقبة الوضع الوبائي

من جانبها أوصت لجنة الوبائيات باستمرار في الامتحانات النظرية بالجامعة وتطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة مؤكدة إيقاف اجراء الامتحانات في حال حدوث أي خلل وبائي.

وأشادت اللجنة بالتجربة الناجحة لبداية الدارسة للمرحلة الثانوية و تطبيق الإجراءات الوقائية والتزام مدراء المدارس والمعلمين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 13 ألف و966 حالة منها 12ألف و270 حالة نشطة و1459 شفاء و237 وفاة.

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