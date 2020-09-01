تعرف على أفضل المقابس الذكية للعام 2020

تُعتبر المقابس الذكية أحد أهم الأجهزة التي يُمكن من خلالها تحويل المنزل العادي إلى منزل ذكي حيث تُتيح لك هذه المقابس التحكم في مُختلف الأجهزة الكهربائية دون الحاجة إلى أن تكون على مسافة ذراع من الأجهزة أو حتى أن تكون في المنزل، فعلى سبيل المثال يُمكنك توصيل وحدة إضاءة بالمقبس الذكي ويُمكنك بعد ذلك مُباشرة استخدام هاتفك الذكي أو المُساعد الافتراضي لتشغيل وإطفاء هذه الإضاءة سواء كُنت في المنزل أو خارجه.

أفضل المقابس الذكية المُتاحة لهذا العام:

1. Wemo Insight Smart Plug

المُميزات التي يدعمها هذا المقبس جعلته يحتل صدارة قائمة أفضل المقابس الذكية لهذا العام، فهذا الأخير لا يقتصر استخدامه فقط على تشغيل الأجهزة والأضواء والمزيد عن بُعد بل إنه يُراقب أيضاً استخدام الكهرباء ويُرسل التقارير إلى التطبيق المُصاحب له ويُمكن جدولته أيضاً للعمل على جدول زمني مُعين، هذا المقبس أيضاً مُتوافق مع جهاز أليكسا ومُساعد جوجل الصوتي ولكن يُمكنك استخدامه كما هو بدون مُساعد عبر التطبيق الخاص به، يبلغ سعر هذا المقبس 39.99 دولار.

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2. Wemo Mini Plug

هذا المقبس أنيق للغاية وحجمه مُناسب للجميع وهو من نفس نوع المقبس السابق لكن بحجم أقل، وعلى الرغم من أنه يُمكنك من خلاله توصيل اثنين في منفذ واحد إلا أنه لديه بعض الميزات المُفيدة الأُخرى الرائعة مثل وضع Away Mode الذي يعمل على تشغيل وإطفاء الأنوار والمراوح والعناصر الأخرى في أوقات عشوائية كما أنه يتوفر على ميزة الجدولة وهو أيضاً مُتوافق مع كلاً من جهاز Alexa و Google Assistant و Apple Home Kit ويُمكنك التحكم فيه من خلال التطبيق المرافق له، يبلغ سعر المقبس 19.89 دولار.

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3. TONBUX Multiple Outlet

لن تكتمل قائمة أفضل المقابس الذكية بدون ذكر هذا الجهاز الرائع الذي يُمكنه تحسين وتشغيل وحماية أجهزة مُتعددة في نفس الوقت، فيُعتبر Tonbux Multi Outlet خيار جيد عندما يتعلق الأمر بأجهزة حماية زيادة التيار الذكية، يحتوي هذا المقبس على أربعة منافذ عادية وأربعة منافذ USB وميزته الرئيسية أنه يحمي أجهزتك من زيادة الطاقة المفاجئة وبطبيعة الحال يُمكنك التحكم فيه باستخدام التطبيق أو أليكسا، يبلغ سعر هذا المقبس 25.99 دولار.

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4. Gosund Smart Power

هذا أيضاً من المقابس الذكية التي يُمكن من خلالها التحكم في أجهزتك الكهربائية ببساطة عن طريق إعطاء أوامر صوتية إلى Alexa أو Google Assistant ومن مُميزات هذا المقبس أنه يتوفر على واقي من زيادة التيار وهو ميزة إضافية لحماية الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الأُخرى من الطاقة الهائلة المفاجئة والتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، يتوفر المقبس على تطبيق يعمل على جميع الأنظمة ويضم المقبس 3 منافذ عادية و 3 منافذ usb وأما عن السعر فيبلغ سعر هذا الأخير 19.99 دولار.

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5. Nooie Smart Plug

يُوفر هذا المقبس الذكي آليات الحماية من زيادة التيار والحماية من الحمل الزائد والامتصاص الفعال للطاقة الضخمة المفاجئة مما يُحافظ على الأجهزة من التلف الذي لا يُمكن إصلاحه، كما أنه به ميزة مُهمة ألا وهي قطع التيار بشكل تلقائي عندما يتجاوز التيار الجُهد اللازم لحماية منزلك بشكل أكثر، وبطبيعة الحال يُمكن التحكم في الجهاز عن طريق مُساعد جوجل وأليكسا، كما أنه يحتوي على ميزة ضبط الجدول الزمني والمُوقت بحيث يُمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل الضُوء والمراوح والأجهزة الأخرى في وقت مُحدد، يبلغ سعر الجهاز 49.99 دولار.

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6. SIPAILING Smart Power

ننتقل الآن للمقبس الأخير في هذه القائمة والذي يسهل إعداده بشكل كبير جداً، فقط كُل ما عليك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة في دليل المستخدم ومن ثم تثبيت التطبيق الخاص به وبطبيعة الحال يُمكن من خلال التطبيق التحكم في كل منفذ على حده كما أنه يدعم الاتصال مع جهاز أليكسا ويُمكن من خلاله عمل جدولة زمنية لكل جهاز لتشغيله أو لإيقاف تشغيله في وقت مُحدد، يبلغ سعر هذا المقبس الرائع 19.98 دولار.

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