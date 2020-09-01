كيفية نقل ونسخ رسائل واتس اب بين الايفون و الأندوريد بسهول مع برنامج iCareFone – نسخ مجانية لخمسة فائزين!

تطبيق واتس اب تطبيق مهم وجوهري بالنسبة لكثير من المستخدمين على مستوى التواصل الشخصي والأعمال، وقد تحتاج أحياناً إلى نقل محادثات واتس اب بين هاتف وآخر سواء كان ايفون أو أندرويد، برنامج iCareFone من شركة Tenorshare سوف يساعدك في ذلك. البرنامج مدفوع ونحن نقدمه بخصم حصري يصل إلى 30% كما نقدم لزوار أخبار التطبيقات 5 نسخ مجانية لخمسة فائزين!

برنامج Tenorshare iCareFone

إذا كنت تنوي شراء هاتف ايفون أو أندرويد جديد وتنوي الانتقال من هاتف قديم (سواء كان ايفون أو أندرويد) فإنك بالتأكيد لا تود فقدان رسائل واتس اب سواء بصورتها النصية أو المرفقات من صور ومقاطع فيديو وملفات أخرى.

برنامج Tenorshare iCareFone يتيح لك العديد من الخيارات المميزة فيما يتعلق بتطبيق واتس اب. مع هذا البرنامج لن تفقد محادثات واتس اب أبداً ولن تضيع الصور والملفات التي تتبادلها عبر واتس اب.

مميزات برنامج Tenorshare iCareFone

نقل رسائل واتس اب والمرفقات مع كافة جهات الاتصال (النقل من الايفون إلى الايفون، الايفون إلى الأندرويد، الأندرويد إلى الأندرويد، الأندرويد إلى الايفون)

عمل نسخة احتياطية من محادثات واتس اب من الهاتف على جهاز الحاسوب.

استعادة النسخة الاحتياطية من الحاسوب إلى الهاتف مرة أخرى.

برنامج Tenorshare iCareFone يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

البرنامج يدعم الآن نقل محادثات واتس اب بيزنس WhatsApp Business أيضاً في آخر تحديث له.

بجانب المميزات السابقة، يتيح البرنامج أيضاً نقل الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل القصيرة دون قيود من أجهزة الايفون والايباد بسهولة مثل برنامج الآيتونز. (مقالة ذات صلة: كيفية فك قفل الآي كلاود وشاشة القفل في الايفون والايباد بدون حساب ابل)

كيفية استخدام البرنامج؟

برنامج Tenorshare iCareFone سهل الاستخدام وسوف نشرح لاحقاً كيفية نقل محادثات واتس اب بين هاتفين.

بعد تنزيل وتثبيت البرنامج ثم باختيار WhatsApp Transfer

قم بتوصيل الهاتفين الذين تود نقل المحادثات بينهما، ثم قم بتحديد المصدر Source الذي تود نقل المحادثات منه، والهاتف الآخر الذي تود نقل المحادثات إليه Destination، ثم قم بالضغط على نقل Transfer.

انتظر حتى إتمام عملية النقل … مبروك لقد تم نقل الرسائل للهاتف الجديد 😉

(شرح أكثر تفصيلاً: كيفية نقل محادثات واتس اب من ايفون إلى ايفون آخر)

شراء وتحميل البرنامج

يمكنك تحميل برنامج Tenorshare iCareFone للتجربة والاستكشاف لكن إذا أردت استخدامه بشكل كامل عليك شراء البرنامج ونحن الآن نقدمه بأسعار مخفضة تبدأ من 35$ ويمكنك الحصول على خصم إضافي يصل إلى 30% باستخدام هذا الكوبون الحصري: A8DTE

تحميل برنامج Tenorshare iCareFone

مسابقة – سحب على 5 نسخ كاملة!

إذا كنت لا تود الشراء يمكنك الحصول على نسخة كاملة نقدمها لك مجاناً، اترك لنا تعليقاً على هذه المقالة مرفقة بالبريد الإلكتروني الخاص بك والنسخة التي تريدها (ويندوز أو ماك) وسوف نختار عشوائياً 5 فائزين سوف نعلن عنهم ونتواصل معهم لاحقاً.