جوجل تعلن عن Kids Space – وضع مخصص للأطفال في الأجهزة اللوحية

لازالت الأجهزة اللوحية تحتفظ بمكانتها ضمن سوق الأجهزة الذكية خصوصًا عندما يتعلّق الأمر بالأطفال أو صغار السنّ، هذا لأنهم عادةً ما يكونون بحاجة لشاشة أكبر لمشاهدة المحتوى أو التفاعل معه إلى جانب سلوكيات الترفيه والتعلُّم الأخرى، لذلك أعلنت جوجل اليوم عن وضع Kids Space والمخصص للأطفال لأجهزة أندرويد اللوحية، والآن نتعرّف عليه.

وضع Kids Space للأطفال في الأجهزة اللوحية بنظام اندرويد

وضع Kids Space سيتيح تصميم جديد كليًا للوحيات اندرويد وسيعمل كوضع منفصل على الجهاز أي أنه لن يستبدل نظام اندرويد بشكل كامل، ويُمكننا تشبيهه مجازًا باللانشرات المخصصة، يُذكر أن سامسونج لديها وضع مشابه في لوحياتها باسم Kids Mode، كما أن شاومي ستبدأ في توفير وضع مشابه أيضًا تحت اسم Children’s Space.

وضع Kids Space يأتي للوحيات أندرويد في وقت موفّق حقًا، وهذا نظرًا لإجراءات الحجر المنزلي ولأن العوائل أصبحت تقضي وقت أطول بكثير في المنازل مقارنةً مع الفترات السابقة لجائحة كورونا، والوضح الجديد سيقدّم محتوى موصى به لكلًا من التطبيقات، الألعاب، الفيديوهات والكتب، وهي التي تم الموافقة عليها من خلال الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

اتحدت جوجل مع عشرات الناشرين والمؤلفين العالميين لتقديم أكثر من 400 كتاب مخصص للأطفال من خلال المنصّة الجديدة! والمنصّة الجديدة ستضم خمس تبويبات وهم:

• الرئيسية

• الألعاب

• القراءة

• المشاهدة

• صناعة المحتوى

في الوقت الحالي الوضع الجديد متاح فقط لجهازين لوحيين وهم:

Lenovo Tab HD M10 (2nd Generation)

Lenovo SmartTab M10 HD (2nd Generation) with Google Assistant

إلا أن جوجل قد أكدت أن الوضع الجديد سيتوفّر لكافة لوحيات أندرويد عالميًا في الأسابيع المقبلة، ولكي تستخدمه ستحتاج فقط حساب على جوجل لطفلك وهو الذي سيمكنك إدارته والتحكُّم به بنفسك من خلال تطبيق الرقابة العائلية Family Link والذي توفّره جوجل.

ما رأيك؟ وهل تنوي استخدام هذا الوضع في الجهاز اللوحي الخاص بك؟ وهل يستخدم أطفالك أو أقربائك تقنيات مشابهة؟ شاركنا الآن في التعليقات ودعنا نبدأ المناقشة.