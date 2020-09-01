تعرف على أفضل المصابيح الكهربائية الذكية في 2020

تتميز المصابيح الكهربائية الذكية بأنها ساطعة وسهلة الإعداد ومُتوافقة مع جميع أنظمة المنزل الذكي وجميع أجهزة التحكم الصوتي كما أنها أيضاً تستخدم طاقة أقل بكثير من المصابيح التقليدية المتوهجة، وباختصار تعمل المصابيح الكهربائية الذكية أكثر من مجرد تشغيلها وإيقافها عندما تتحدث مثلاً بل يُمكن أن يؤدي تحديث منزلك باستخدام المصابيح الذكية إلى تقليل استهلاكك للطاقة كما أشرنا كما يُمكنك استخدام هاتفك لتشغيل وإطفاء الأضواء عن بُعد أو استخدام جهاز منزلي ذكي لإنشاء جدول زمني تلقائي لمصابيحك والعديد من المُميزات الأُخرى الرائعة.

أفضل المصابيح الكهربائية الذكية لهذا العام:

1. Smart Light Bulb

نبدأ بهذا المصباح الذي يُعتبر من أفضل المصابيح الكهربائية الذكية وأكثرها مبيعاً على المواقع حيث يُمكن التحكم في هذا المصباح عن بُعد حتى وإن لم تكن في المنزل فيُمكنك استخدام تطبيق الهاتف الذكي لتشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة وتخصيص نظام الإضاءة المنزلية كونه مُتوافق مع شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجا هرتز ويُمكن أيضاً التحكم فيه من خلال المُساعد الصوتي، من مُميزات هذا المصباح أنه يستخدم تقنية LED وتكنولوجيا الإضاءة المتقدمة للحفاظ على الطاقة كما أنه مُتعدد الألوان ويُمكنك التحكم بسهولة في لون الإضاءة وسطوعها من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتخصيص المدة كذلك، يبلغ سعر هذا المصباح 37.99 دولار.

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2. Luvoni Smart WiFi LED

هذا المصباح أيضاً يُعتبر من أفضل المصابيح الكهربائية الذكية في الوقت الحالي وبطبيعة الحال يتم التحكم فيه عبر تطبيق TuyaSmart المُصاحب له والذي يُتيح لك التحكم في وقت التشغيل ووقت الإيقاف والألوان ومستويات السطوع ومن مُميزات هذا المصباح أنه يعمل مع Google Assistant و Alexa echo للتحكم فيه من خلال الصوت فقط، يُمكن ربط هذه الحزمة من المصابيح معاً أو التحكم فيها بشكل فردي، يأتي المصباح مع مجموعة كاملة من 16 مليون لون وتدوم المصابيح حتى 25000 ساعة، يبلغ سعر هذا الأخير 39.99 دولار.

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3. A19 E26 Dimmable

يأتي هذا المصباح مع تطبيق Smart Life الذي يعمل على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية للتحكم فيه سواء من ناحية الإيقاف والتشغيل أو من ناحية التحكم في الإضاءة والسطوح واللون وما إلى ذلك، من مُميزات المصباح أنه يُمكن جدولته للعمل أو التوقف في وقت مُعين من خلال التطبيق المصاحب أو من خلال الصوت لأنه يدعم المساعد الصوتي لجوجل وجهاز أليكسا كذلك، يبلغ سعر هذا المصباح 29.99 دولار.

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4. Smart WiFi Light Bulbs

قد يكون هذا المصباح هو الأقل من ناحية السعر في هذه القائمة ومع ذلك يُعتبر من أفضل المصابيح الكهربائية الذكية في هذا العام، يُوفر لك هذا المصباح الاختيار من بين 16 مليون لون مُختلف والتحكم يتم عن طريق تطبيق LampUX المُرافق له والذي يُمَكِنك بسهولة من تشغيل وإيقاف تشغيل المصباح وكذلك ضبط السطوع وتغيير الألوان وإنشاء مُؤقتات وغير ذلك الكثير طالما أن الأضواء متصلة بشبكة الوايفاى، جدير بالذكر أن المصباح مُتوافق مع أجهزة التحكم الصوتي مثل مُساعد جوجل وأليكسا، يبلغ سعر المصباح 11.99 دولار.

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5. Rechargeable LED light bulbs

يختلف هذا المصباح قليلاً عن باقي المصابيح الكهربائية الذكية الموجودة في هذه القائمة حيث أنه مُصمَم للاستخدام في حالات انقطاع التيار الكهربائي فهو يُحافظ على إضاءة منزلك حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي لأنه يحتوي على بطارية مُدمجة ويتم تشغيله تلقائياً بمجرد أن تتعرض للانقطاع، كما يُمكنك اصطحابه معك في رحلاتك الطويلة فسيكون مُفيد جداً بالنسبة لك لأنه يستمر لفترات طويلة، يبلغ سعر هذا المصباح 39.99 دولار.

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6. LED Pool Light

يُعطي هذا المصباح الأخير في هذه القائمة مُستوى سطوح عالي جداً ويُمكن تغيير اللون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الذي يأتي مع المصباح كما يُمكنك أيضاً التحكم في جودة الألوان من خلال التطبيق ومُستوى سطوح كُل لون فهو يتوفر على ألوان كثيرة جداً، يبلغ سعر هذا المصباح الأغلى في هذه قائمة أفضل المصابيح الكهربائية الذكية 119.99 دولار على موقع أمازون.

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