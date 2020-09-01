هواوي تستعد لإطلاق النسخة المعدلة من Mate 30 Pro

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد سيكون بمثابة النسخة المعدلة من هاتف Mate 30 Pro، وستطلق عليه Yuoth Edition.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 990 5G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهات Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.53 بوصة، ودقة عرض 1176*2400 بيكسل، وجودة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 40 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128،256، 512 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 6،8،12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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