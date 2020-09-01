لينوفو تطلق جهازين لوحيين بمواصفات مميزة

أعلنت شركة لينوفو الصينية عن جهازين لوحيين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Tab P11 Pro و Tab M10 HD.

وسيعمل Tab P11 Pro بمعالج Snapdragon 730 ثماني النوى، وسيزود بشاشة OLED مقاس 11.5 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تجعله يعمل حتى 15 ساعة، و4 من المكبرات الصوتية JBL، وسيدعم تقنية Dolby Atoms التي تمنح صوتاً سينمائياً متعدد الاتجاهات، وقلم Precision pen2 Stylus.

أما الجهاز Tab M10 HD فسيعمل بمعالج Media Tek P22T، وسيزود بشاشة IPS LCD مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 2 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، 2 من المكبرات الصوتية Dolby Atoms، ميزة Kida Space و Family Links التي تساعد الأهل على التحكم بالمحتوى الذي يشاهده أطفالهم.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز Tab P11 Pro في نوفمبر القادم بسعر 700 يورو، في حين سيصل الجهاز في أكتوبر القادم بسعر 160 يورو.

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