كوالكوم تطلق المعالج Snapdragon 732 G

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية عن معالج جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Snapdragon 732 G.

وصنعت الشركة الأمريكية معالجها الجديد باستخدام تكنولوجيا 8 نانو متر، وسيحتوي على نواة Kryo 470 الكبيرة بتردد 2.3GHZ، ومعالج رسوميات Adreno 618 يعمل بصورة أفضل بنسبة 15% من معالج الرسوميات الموجودة في معالج Snapdragon 730.

وسيحتوي المعالج على المودم Snapdragon X15، واي فاي، بلوتوث، ميزة aptX Adaptive و TrueWireless Stereo Plus، بالإضافة لتكنولوجيا الشحن السريع Quick Charge 4+.

وزودت الشركة الأمريكية المعالج الجديد بخاصية Snapdragon Elite Gaming التي تعمل على الإخراج بدقة HDR، وتفعيل Game Jank Reducer، بالإضافة لدعمه لـ Vulkan 1.1 مما يجعل استخدامه في الهواتف المتوسطة أمراً ممكناً.

ويتميز هذا المعالج بقدرته على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، ودعم HDR 10 وHLG للحصول على لقطات ذات نطاق ديناميكي عالي.

يذكر أن العلامة التجارية Poco التابعة لشركة شاومي الصينية ستكون أولى الشركات التي ستزود هواتفها بهذا المعالج.

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